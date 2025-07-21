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Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП

Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП - РИА Новости, 21.07.2025

Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП

Власти Москвы передали в аренду участки на 73 гектара под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 21.07.2025

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градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Москвы передали в аренду участки на 73 гектара под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сегодня на территории Западного административного округа девелоперы реализуют 47 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 73 гектаров. На разных стадиях сейчас находятся проекты строительства новых производств, объектов образования, спортивных и медицинских комплексов общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, на участках общей площадью 18,5 гектара на западе Москвы идут работы над семью промышленными объектами. Там появятся пищевые предприятия, завод по производству деталей для уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а еще промышленный технопарк. В итоге на этих предприятиях смогут работать более 3,2 тысячи человек.Например, на Рябиновой улице построят промышленный парк на 9 гектаров, где будут расположены предприятия по переработке продуктов питания и производства по изготовлению мебели. Всего там могут быть трудоустроены около 1,9 тысячи человек.На 32 гектарах инвесторы возведут объекты общественно-деловой и торговой недвижимости площадью более 1,1 миллиона "квадратов". На участках общей площадью около 11 гектаров в рамках МаИП планируется построить детские сады, школы, медучреждения, предприятия бытового обслуживания на 120 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2020 года в столице возвели 296 образовательных объектов.

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва