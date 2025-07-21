Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moskva-2030318806.html
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП - РИА Новости, 21.07.2025
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП
Власти Москвы передали в аренду участки на 73 гектара под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:12:00+03:00
2025-07-21T11:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Москвы передали в аренду участки на 73 гектара под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сегодня на территории Западного административного округа девелоперы реализуют 47 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 73 гектаров. На разных стадиях сейчас находятся проекты строительства новых производств, объектов образования, спортивных и медицинских комплексов общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, на участках общей площадью 18,5 гектара на западе Москвы идут работы над семью промышленными объектами. Там появятся пищевые предприятия, завод по производству деталей для уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а еще промышленный технопарк. В итоге на этих предприятиях смогут работать более 3,2 тысячи человек.Например, на Рябиновой улице построят промышленный парк на 9 гектаров, где будут расположены предприятия по переработке продуктов питания и производства по изготовлению мебели. Всего там могут быть трудоустроены около 1,9 тысячи человек.На 32 гектарах инвесторы возведут объекты общественно-деловой и торговой недвижимости площадью более 1,1 миллиона "квадратов". На участках общей площадью около 11 гектаров в рамках МаИП планируется построить детские сады, школы, медучреждения, предприятия бытового обслуживания на 120 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2020 года в столице возвели 296 образовательных объектов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП

Ефимов: Москва выделила 73 гектара земли под 47 инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Москвы передали в аренду участки на 73 гектара под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня на территории Западного административного округа девелоперы реализуют 47 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 73 гектаров. На разных стадиях сейчас находятся проекты строительства новых производств, объектов образования, спортивных и медицинских комплексов общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В частности, на участках общей площадью 18,5 гектара на западе Москвы идут работы над семью промышленными объектами. Там появятся пищевые предприятия, завод по производству деталей для уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а еще промышленный технопарк. В итоге на этих предприятиях смогут работать более 3,2 тысячи человек.
Например, на Рябиновой улице построят промышленный парк на 9 гектаров, где будут расположены предприятия по переработке продуктов питания и производства по изготовлению мебели. Всего там могут быть трудоустроены около 1,9 тысячи человек.
На 32 гектарах инвесторы возведут объекты общественно-деловой и торговой недвижимости площадью более 1,1 миллиона "квадратов". На участках общей площадью около 11 гектаров в рамках МаИП планируется построить детские сады, школы, медучреждения, предприятия бытового обслуживания на 120 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2020 года в столице возвели 296 образовательных объектов.
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала