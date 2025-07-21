https://ria.ru/20250721/moskva-2030318150.html

В павильоне градкомплекса в Музеоне пройдут лекции на форуме "Москва 2030"

В павильоне градкомплекса в Музеоне пройдут лекции на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 21.07.2025

В павильоне градкомплекса в Музеоне пройдут лекции на форуме "Москва 2030"

Градостроительный комплекс Москвы подготовил программу об архитектуре и строительстве города в павильоне "Искусство строить" в парке Музеон, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:12:00+03:00

2025-07-21T08:12:00+03:00

2025-07-21T08:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы подготовил программу об архитектуре и строительстве города в павильоне "Искусство строить" в парке Музеон, сообщает пресс-служба ведомства.Программа составлена к форуму "Территория будущего. Москва 2030", который будет длится с 1 августа по 14 сентября.Во-первых, посетители форума смогут послушать лекции о современной архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу, которые пройдут в выходные. Также в павильоне будет идти интерактивный моноспектакль о работе известных архитекторов и о значимых городских проектах."Площадка Градостроительного комплекса в Музеоне призвана рассказать об этапах создания мегаполиса, показать, как воплощаются в жизнь самые сложные проекты в нашей столице. На лекциях, мастер-классах участники узнают больше о классической и современной архитектуре, научатся разбираться в стилях. Уникальный интерактивный спектакль погрузит гостей фестиваля в мир проектирования и архитектуры, расскажет о знаковых именах этой важной отрасли", - отметила первый замглавы управления координации деятельности градкомплекса Мария Дерунова.Еще одна часть программы - световое шоу, которое будут транслировать на арт-объект "Строитель будущего" каждый вечер. В ходе шоу будет рассказано о работе московских строителей. Также будет отдельная программа о строительстве для детей.Павильон "Искусство строить" будет открыт во вторник, среду и четверг с 12:00 до 21:00, а в пятницу и выходные дни с 11:00 до 21:00. Световое шоу можно посмотреть со вторника по воскресенье с 21:30 до 23:00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы