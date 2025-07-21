https://ria.ru/20250721/moor-2030493920.html
Тюменские участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы
Тюменские участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы - РИА Новости, 21.07.2025
Тюменские участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы
Участники специальной военной операции в Тюменской области могут бесплатно воспользоваться услугой протезирования зубов, о льготе сообщил глава региона... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:05:00+03:00
2025-07-21T20:05:00+03:00
2025-07-21T20:05:00+03:00
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции в Тюменской области могут бесплатно воспользоваться услугой протезирования зубов, о льготе сообщил глава региона Александр Моор. "Участники СВО, постоянно проживающие в Тюменской области, могут бесплатно установить зубные протезы. Такая мера социальной поддержки предусмотрена правительством Тюменской области для участников СВО, проживающих в регионе на протяжении пяти лет… Соцподдержка в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов будет представляться участникам СВО, постоянно проживающим в Тюменской области", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что по инициативе правительства Тюменской области и областной прокуратуры в программу внесены уточнения. В частности, исключено условие о необходимости проживания участников СВО в Тюменской области не менее пяти лет на дату их обращения за мерой соцподдержки в форме бесплатного изготовления или ремонта зубных протезов. Также исключено положение, предусматривающее предоставление данной меры соподдержки участникам СВО, имеющим регистрацию в Тюменской области по месту пребывания. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в Тюменской области выполняются только за счет средств регионального бюджета, подчеркнул Моор.
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тюменская область, александр моор, сво
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, СВО
Тюменские участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы
Моор: тюменские участники СВО могут бесплатно установить зубные протезы
ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции в Тюменской области могут бесплатно воспользоваться услугой протезирования зубов, о льготе сообщил глава региона Александр Моор.
"Участники СВО, постоянно проживающие в Тюменской области, могут бесплатно установить зубные протезы. Такая мера социальной поддержки предусмотрена правительством Тюменской области для участников СВО, проживающих в регионе на протяжении пяти лет… Соцподдержка в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов будет представляться участникам СВО, постоянно проживающим в Тюменской области", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что по инициативе правительства Тюменской области и областной прокуратуры в программу внесены уточнения. В частности, исключено условие о необходимости проживания участников СВО в Тюменской области не менее пяти лет на дату их обращения за мерой соцподдержки в форме бесплатного изготовления или ремонта зубных протезов. Также исключено положение, предусматривающее предоставление данной меры соподдержки участникам СВО, имеющим регистрацию в Тюменской области по месту пребывания.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в Тюменской области выполняются только за счет средств регионального бюджета, подчеркнул Моор.