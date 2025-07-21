https://ria.ru/20250721/molniya-2030445132.html

Как уберечься от удара молнии: неочевидные правила

Как уберечься от удара молнии: неочевидные правила - РИА Новости, 21.07.2025

Как уберечься от удара молнии: неочевидные правила

Удар молнии — редкое, но крайне опасное явление, которое может привести к тяжелым травмам или даже смерти. Как обезопасить себя во время грозы? РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:44:00+03:00

2025-07-21T18:44:00+03:00

2025-07-21T18:44:00+03:00

россия

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Удар молнии — редкое, но крайне опасное явление, которое может привести к тяжелым травмам или даже смерти. Как обезопасить себя во время грозы?Ежегодно в России фиксируются сотни случаев травм и десятки смертей, связанных с неблагоприятными погодными условиями. По данным МЧС России, большинство подобных происшествий происходит из-за элементарного незнания правил поведения во время грозы и других опасных атмосферных явлений. Так, 14 июля в Тульской области произошла трагедия: от удара молнии на водоеме погибли три человека, еще несколько были госпитализированы с серьезными травмами. Этот случай, к сожалению, не является единичным и подчеркивает необходимость грамотного и осознанного отношения к безопасности в непогоду.Куда бьет молния и почему это опасноГром — верный признак того, что молния находится неподалеку. Самая большая опасность возникает, если вы оказываетесь в открытом поле, на воде или рядом с металлическими конструкциями. Молния чаще всего поражает высокие и изолированные объекты — деревья, башни, мачты, опоры линий электропередач и крыши зданий. В 90% случаев молния ударяет именно в те предметы, которые возвышаются над поверхностью и обладают хорошей электрической проводимостью.Существует распространенный миф, что молния не ударяет дважды в одно и то же место. Однако это совершенно неверно. Одни и те же объекты, особенно высокие, например, знаменитая Останкинская телебашня, могут принимать десятки разрядов молнии в течение года. Это объясняется тем, что такие конструкции являются естественными проводниками электричества и служат своего рода молниеприемниками.Как определить расстояние до молнииОпределить, насколько близко находится грозовой фронт, можно по времени между вспышкой молнии и звуком грома. Свет распространяется практически мгновенно, а звук движется значительно медленнее. Примерно каждые три секунды задержки между вспышкой и громом соответствуют одному километру расстояния до разряда. Например, если вы слышите гром через шесть секунд после молнии, значит, гроза находится примерно в двух километрах от вас. Чем меньше это время, тем ближе опасность.Правила поведения на улицеЕсли гроза застала вас на улице, крайне важно немедленно покинуть открытые пространства и найти укрытие. Следует избегать одиночных деревьев, металлических предметов и любых возвышающихся объектов. Если поблизости нет подходящего убежища, рекомендуется принять позу "эмбриона": присядьте на корточки, держите ноги вместе и руками не касайтесь земли. Лежать на земле во время грозы категорически запрещено, так как увеличивается площадь соприкосновения с поверхностью, а значит, и риск поражения электрическим током.Мало кто знает, что даже катание на велосипеде во время грозы крайне опасно — металлические детали велосипеда могут притянуть молнию. В случае непогоды следует немедленно остановиться и отойти от велосипеда на расстояние около 30 метров, чтобы минимизировать риск.Небольшая защита может оказать резиновая обувь — сланцы, галоши, сапоги или тапочки. Резина является диэлектриком и снижает вероятность прохождения электрического тока через тело человека, хотя полностью обезопасить от удара молнии она не может.Безопасность в автомобиле во время грозыВ отличие от поведения на открытом воздухе, находясь в автомобиле во время грозы, рекомендуется оставаться внутри и переждать непогоду. Металлический корпус автомобиля действует как клетка Фарадея: он распределяет электрический разряд по своей поверхности, не позволяя току проникнуть внутрь салона. Если молния ударит в машину, ток пройдет по кузову и уйдет в землю, не причиняя вреда пассажирам.Однако важно освободить руки от любых металлических предметов, чтобы избежать дополнительного риска. Остановка и ожидание грозы в салоне — самый безопасный вариант при нахождении на дороге в непогоду.Электрический щит в небе: как самолеты защищаются от молнийМолния — мощнейшее природное явление, способное поражать объекты на больших расстояниях. Однако пассажиры самолетов могут чувствовать себя относительно спокойно во время грозы. Металлическая обшивка воздушного судна служит своего рода защитным экраном, известным как эффект клетки Фарадея. Когда молния ударяет в самолет, электрический разряд проходит по внешней поверхности корпуса, не проникая внутрь салона. Обычно ток входит в корпус в одной точке, например, в носовой части, и выходит из другой — зачастую из хвостовой. Благодаря этому пассажиры могут наблюдать яркие вспышки и слышать гром, но внутри самолета не ощущают никакого электрического воздействия, что обеспечивает их безопасность.Почему купание во время грозы смертельно опасноВода является отличным проводником электричества, и удар молнии в водоем представляет серьезную угрозу для купающихся. Электрический ток, попадая в озеро, реку или море, распространяется по воде на десятки метров от места удара. Это значит, что даже находясь на некотором удалении от точки попадания разряда, человек может получить тяжелую электротравму или погибнуть.Случай в Тульской области, когда три человека погибли от удара молнии во время купания, наглядно демонстрирует эту опасность. При первых признаках приближающейся грозы — глухих раскатах грома и быстром потемнении неба — необходимо немедленно выйти из воды и отойти от берега.Важно помнить, что просто покинуть воду и спрятаться под пляжным зонтом недостаточно. Пляж является открытым пространством, а металлические или металлическо-обшитые зонты могут притянуть молнию, увеличивая риск поражения.Безопасность дома во время грозы: что нужно знатьМногие считают, что находиться в квартире во время грозы абсолютно безопасно. Это действительно так, но при условии соблюдения определенных правил безопасности. В МЧС подчеркивают, что для минимизации риска поражения электрическим током во время грозы необходимо: закрыть все окна и исключить сквозняки, отключить от сети все электроприборы, избегать нахождения рядом с окнами и металлическими предметами.Молния способна ударить в антенну на крыше или в близлежащие объекты, что может вызвать скачки напряжения в электросети, выбивание стеклопакетов и даже возгорание предметов у окон. Поэтому во время грозы рекомендуется не только держать окна закрытыми, но и отходить от них хотя бы на метр.Важные меры предосторожности внутри квартирыЧтобы максимально обезопасить себя в помещении во время грозы, следует соблюдать следующие рекомендации: отключить всю бытовую технику от электросети, не подходить к окнам, не принимать ванну и не мыть посуду, чтобы избежать контакта с водой и металлическими трубами, не прикасаться к проводам и металлическим предметам, иметь при себе мобильный телефон, но не заряжать его во время грозы.Стоит отметить, что мобильный телефон сам по себе не представляет опасности, поскольку содержит слишком мало металла, чтобы притянуть молнию. Однако разговоры по стационарному телефону в период грозы лучше прекратить, так как телефонные провода могут проводить электрический ток при попадании разряда.Как вести себя при встрече с шаровой молниейШаровая молния — редкое и малоизученное явление в виде светящегося огненного шара размером с апельсин или мяч, который может бесшумно или с треском перемещаться в воздухе и проникать в помещения. Особенно опасна в старых зданиях с плохим заземлением и электропроводкой.Правила безопасности: не пытайтесь прогонять или ударять шаровую молнию, не хлопайте окнами и дверями — резкие потоки воздуха могут вызвать взрыв, отключите электроприборы и отойдите на безопасное расстояние, а также оставайтесь на месте и ждите, пока молния исчезнет, обычно это происходит через 10–20 секунд.

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россия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)