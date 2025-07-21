https://ria.ru/20250721/mkd-2030486776.html

Собрания жильцов планируют перевести в онлайн в половине МКД Подмосковья

Собрания жильцов планируют перевести в онлайн в половине МКД Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2025

Собрания жильцов планируют перевести в онлайн в половине МКД Подмосковья

Собрания жильцов планируют проводить в электронном формате с этого года в половине многоквартирных домов (МКД) Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:21:00+03:00

2025-07-21T19:21:00+03:00

2025-07-21T19:21:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Собрания жильцов планируют проводить в электронном формате с этого года в половине многоквартирных домов (МКД) Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Тему обсудили на совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Отмечается, что всего в Подмосковье 54 тысячи МКД. В этом году в онлайн-формат планируется перевести первую половину многоквартирных домов, а, начиная с 2026 года, на электронный формат перейдет вторая половина домов. Работа проводится в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". "Электронное голосование – это гарантия честности, прозрачности каждого серьезного решения будь то смена управляющей организации МКД или благоустройство двора. Сейчас у нас часть голосований уже проходит в электронном виде – если за весь 2023 год было всего 425 (3% от всех ОСС (общего собрания собственников – ред.)), то уже за первое полугодие 2025 года – свыше 15 тысяч (81%). Наша задача – в текущем году перевести 50% жилого фонда на электронные собрания собственников. Прошу глав уделить больше внимания вопросу, разъяснять жителям все плюсы цифрового формата", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он подчеркнул, что благодаря электронному формату у жителя появляется возможность управлять УК, а не наоборот. "Людям не нужно никого уговаривать по поводу ремонта подъезда или каких-то других решений. А если управляющая компания ничего не делает, то она просто не будет работать", – заверил глава региона. В пресс-службе отмечают, что переход на голосование в онлайн-формате имеет еще ряд преимуществ. Так, при электронном протоколе заявка рассматривается в течение пяти дней, в то время как при бумажном – 40. Кроме того, в "цифре" внесение в реестр происходит без дополнительной проверки факта проведения ОСС – не требуются поквартирные обходы и заявления о подтверждении собраний от жителей. Электронное голосование позволяет также уменьшить время на принятие различных решений: о капитальном и текущем ремонте дома, благоустройстве двора, смене управляющей организации за ненадлежащее содержание МКД, утверждении тарифа, установке общедомовых приборов учета. "Как и планировалось, наиболее ударные у нас по переводу на электронный формат – второй и четвертый кварталы. Это связано с сезоном – обычно летом жители менее активны, мы учитывали практику прошлого года, когда проводили пилотные проекты", – отметил зампредседателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов. Он добавил, что на сегодняшний день электронное голосование проводится в более чем 3,7 тысячи многоквартирных домах, что составляет 9% от общей площади жилого фонда. Также на такой формат перевели 6,1 тысячи домов. Участвовать в голосовании можно разными способами: на сайте ГИС ЖКХ, в мобильном приложении "Госуслуги. Дом" или через МФЦ. Мурашов отметил, что растет доля проголосовавших в ГИС ЖКХ. Если за весь 2024 год в электронном виде это сделали 17% жителей, а в бумажном – 83%, то за первое полугодие 2025-го пропорция изменилась – 32% на 68%.

https://ria.ru/20250721/zhile-2030424273.html

https://ria.ru/20250721/vaktsinatsiya-2030455425.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев