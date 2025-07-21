https://ria.ru/20250721/malkov-2030389215.html

Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"

Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025

Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что стал наставником для участника второго потока программы "Время героев", ветерана СВО Сергея Пугачёва. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:36:00+03:00

2025-07-21T12:36:00+03:00

2025-07-21T12:36:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что стал наставником для участника второго потока программы "Время героев", ветерана СВО Сергея Пугачёва. "Стал наставником для Сергея Пугачёва, участника второго потока программы "Время героев". Гвардеец-десантник, ветеран СВО, кавалер трёх орденов Мужества, ордена "За военные заслуги" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Сергей был участником нашей программы "ГЕРОИ62". Решил пойти дальше и прошёл конкурсный отбор федеральной кадровой программы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что Сергей Пугачёв прошёл первый образовательный модуль и начинает стажировку в правительстве Рязанской области. "Обсудили основные направления его работы. Для него участие в программе — возможность принести как можно больше пользы стране и родному краю", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250718/malkov-2029988476.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков