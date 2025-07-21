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Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
12:36 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/malkov-2030389215.html
Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"
Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев" - РИА Новости, 21.07.2025
Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что стал наставником для участника второго потока программы "Время героев", ветерана СВО Сергея Пугачёва. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:36:00+03:00
2025-07-21T12:36:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что стал наставником для участника второго потока программы "Время героев", ветерана СВО Сергея Пугачёва. "Стал наставником для Сергея Пугачёва, участника второго потока программы "Время героев". Гвардеец-десантник, ветеран СВО, кавалер трёх орденов Мужества, ордена "За военные заслуги" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Сергей был участником нашей программы "ГЕРОИ62". Решил пойти дальше и прошёл конкурсный отбор федеральной кадровой программы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что Сергей Пугачёв прошёл первый образовательный модуль и начинает стажировку в правительстве Рязанской области. "Обсудили основные направления его работы. Для него участие в программе — возможность принести как можно больше пользы стране и родному краю", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250718/malkov-2029988476.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"

Губернатор Павел Малков стал наставником для участника программы "Время героев"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что стал наставником для участника второго потока программы "Время героев", ветерана СВО Сергея Пугачёва.
"Стал наставником для Сергея Пугачёва, участника второго потока программы "Время героев". Гвардеец-десантник, ветеран СВО, кавалер трёх орденов Мужества, ордена "За военные заслуги" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Сергей был участником нашей программы "ГЕРОИ62". Решил пойти дальше и прошёл конкурсный отбор федеральной кадровой программы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что Сергей Пугачёв прошёл первый образовательный модуль и начинает стажировку в правительстве Рязанской области.
"Обсудили основные направления его работы. Для него участие в программе — возможность принести как можно больше пользы стране и родному краю", - подчеркнул глава региона.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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