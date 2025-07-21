Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии

В Приморье неожиданно рано зацвели лотосы, особенно много их у Артемовской ТЭЦ
Лотос — цветок-легенда, уникальное творение природы. С древнейших времен он почитается во многих культурах. Этот нежный бутон, возникающий чистым и ярким из мутной воды, поразил воображение людей своей символичностью. На Востоке лотос издревле считают священным. О нем слагали легенды, усматривая в его рождении из грязи образ духовного возрождения и чистоты.
Лотос — цветок-легенда, уникальное творение природы. С древнейших времен он почитается во многих культурах. Этот нежный бутон, возникающий чистым и ярким из мутной воды, поразил воображение людей своей символичностью. На Востоке лотос издревле считают священным. О нем слагали легенды, усматривая в его рождении из грязи образ духовного возрождения и чистоты.
Чистота лотоса — не только легендарный образ, но и реальное явление. Секрет кроется в особой структуре листьев: их поверхность покрыта микроскопическими бугорками и восковым налетом. Вода не смачивает поверхность, а собирается в капли, похожие на ртуть. Скатываясь, они уносят частички грязи. Эта природная самоочистка получила название "эффект лотоса". Благодаря ей после ливня растение сохраняет безупречный вид.
Чистота лотоса — не только легендарный образ, но и реальное явление. Секрет кроется в особой структуре листьев: их поверхность покрыта микроскопическими бугорками и восковым налетом. Вода не смачивает поверхность, а собирается в капли, похожие на ртуть. Скатываясь, они уносят частички грязи. Эта природная самоочистка получила название "эффект лотоса". Благодаря ей после ливня растение сохраняет безупречный вид.
Лотос — одно из древнейших растений на Земле. Его предки существовали еще в кайнозойскую эру. Ни смена климата, ни ледниковые периоды не погубили эти цветы. Поразительна и другая способность лотоса: семена могут ждать своего часа столетиями. Биологам удалось прорастить зерна, пролежавшие в высохшем озерном иле многие века! Так, китайские ученые добились успеха с материалом, насчитывающим около 1300 лет.
Лотос — одно из древнейших растений на Земле. Его предки существовали еще в кайнозойскую эру. Ни смена климата, ни ледниковые периоды не погубили эти цветы. Поразительна и другая способность лотоса: семена могут ждать своего часа столетиями. Биологам удалось прорастить зерна, пролежавшие в высохшем озерном иле многие века! Так, китайские ученые добились успеха с материалом, насчитывающим около 1300 лет.
Для России этот цветок — подлинная экзотика. В дикой природе теплолюбивые растения встречаются в Волгоградской области, под Астраханью, в Калмыкии, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.
На фото — цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае.
Для России этот цветок — подлинная экзотика. В дикой природе теплолюбивые растения встречаются в Волгоградской области, под Астраханью, в Калмыкии, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.
На фото — цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае.
На Волге, в астраханской дельте, разворачивается сказочное зрелище — бескрайние поля нежно-розовых цветов, укрывающих воду сплошным ковром с июля по сентябрь. Эти лотосы нередко называют "розами Каспия". Распускающиеся в знойный полдень огромные венчики диаметром до 20 сантиметров поворачиваются вслед за солнцем, наполняя воздух тонким ароматом.
На фото — цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника.
На Волге, в астраханской дельте, разворачивается сказочное зрелище — бескрайние поля нежно-розовых цветов, укрывающих воду сплошным ковром с июля по сентябрь. Эти лотосы нередко называют "розами Каспия". Распускающиеся в знойный полдень огромные венчики диаметром до 20 сантиметров поворачиваются вслед за солнцем, наполняя воздух тонким ароматом.
На фото — цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника.
Дальневосточный лотос носит имя выдающегося русского ботаника Владимира Комарова. Этот ученый век назад внес огромный вклад в изучение флоры региона. Лотос Комарова встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.
Увидеть его цветение стремятся не только местные жители, но и гости из соседних областей.
На фото — лотос Комарова на озере под Уссурийском.
Дальневосточный лотос носит имя выдающегося русского ботаника Владимира Комарова. Этот ученый век назад внес огромный вклад в изучение флоры региона. Лотос Комарова встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.
Увидеть его цветение стремятся не только местные жители, но и гости из соседних областей.
На фото — лотос Комарова на озере под Уссурийском.
Приморье славится живописными местами, где можно полюбоваться великолепным цветением лотосов. Одна из самых популярных локаций — у Артемовской ТЭЦ. Там экзотические цветы создают удивительный контраст с индустриальным пейзажем. Это озеро особенно любимо жителями и гостями Владивостока благодаря близкому расположению к городу.
Приморье славится живописными местами, где можно полюбоваться великолепным цветением лотосов. Одна из самых популярных локаций — у Артемовской ТЭЦ. Там экзотические цветы создают удивительный контраст с индустриальным пейзажем. Это озеро особенно любимо жителями и гостями Владивостока благодаря близкому расположению к городу.
По пути в аэропорт, напротив промышленного парка, расположилось еще одно озеро с лотосами. Многие туристы открывают для себя это место перед путешествием (или после), наслаждаясь красотой цветущих растений.
По пути в аэропорт, напротив промышленного парка, расположилось еще одно озеро с лотосами. Многие туристы открывают для себя это место перед путешествием (или после), наслаждаясь красотой цветущих растений.
Особого внимания заслуживает озеро в Кипарисово, славящееся обилием роскошных цветков. Здесь лотосы растут близко к берегу, что позволяет туристам сделать великолепные фотографии.
Недалеко от Владивостока находятся озера Джемини, где можно увидеть сразу два водоема с цветущими лотосами. Это место доступно для посещения как на личном транспорте, так и на общественном.
Особого внимания заслуживает озеро в Кипарисово, славящееся обилием роскошных цветков. Здесь лотосы растут близко к берегу, что позволяет туристам сделать великолепные фотографии.
Недалеко от Владивостока находятся озера Джемини, где можно увидеть сразу два водоема с цветущими лотосами. Это место доступно для посещения как на личном транспорте, так и на общественном.
Не менее привлекательны озера с лотосами в Тавричанке и поселке Славянка. В последней посреди водной глади возвышается фонтан, рядом — небольшой парк.
А еще озеро Ханка — самое большое в крае. Путь от Владивостока займет около четырех часов, но наградой станет умиротворяющий отдых среди цветущих лотосов.
Не менее привлекательны озера с лотосами в Тавричанке и поселке Славянка. В последней посреди водной глади возвышается фонтан, рядом — небольшой парк.
А еще озеро Ханка — самое большое в крае. Путь от Владивостока займет около четырех часов, но наградой станет умиротворяющий отдых среди цветущих лотосов.
Приморье создало свои предания. С давних пор там верят: если во время цветения зайти в озеро и окатиться водой, где растет священный лотос, это принесет удачу. А иногда, чтобы сбылось заветное желание, принято повязывать цветную ленточку где-нибудь рядом.
На фото — участницы SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
Приморье создало свои предания. С давних пор там верят: если во время цветения зайти в озеро и окатиться водой, где растет священный лотос, это принесет удачу. А иногда, чтобы сбылось заветное желание, принято повязывать цветную ленточку где-нибудь рядом.
На фото — участницы SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
В Приморье лотосы цветут раз в году и недолго. Обычно первые бутоны раскрываются около 20 июля и в первой половине августа сезон уже заканчивается.
На фото — девушка фотографируется на озере лотосов в Приморском крае.
В Приморье лотосы цветут раз в году и недолго. Обычно первые бутоны раскрываются около 20 июля и в первой половине августа сезон уже заканчивается.
На фото — девушка фотографируется на озере лотосов в Приморском крае.
Сроки зависят от погоды: жарким солнечным летом цветение начинается раньше (как в этом году). Решающий фактор — прогрев воды до тропических +20…+25 °C.
Но когда условия совпадают, водоемы южного Приморья на пару недель превращаются в фантастические "розовые сады" под открытым небом.
На фото — выступление участницы фестиваля "Лотос" на озере Бассейн близ села Яковлевка.
Сроки зависят от погоды: жарким солнечным летом цветение начинается раньше (как в этом году). Решающий фактор — прогрев воды до тропических +20…+25 °C.
Но когда условия совпадают, водоемы южного Приморья на пару недель превращаются в фантастические "розовые сады" под открытым небом.
На фото — выступление участницы фестиваля "Лотос" на озере Бассейн близ села Яковлевка.
В китайской традиции лотос пользуется особым почитанием. Хотя он ценился еще в глубокой древности как прекрасный и полезный цветок, его глубокий символизм чистоты и благородства достиг расцвета под влиянием буддизма и конфуцианской мысли.
Рожденный в мутной трясине, он раскрывается миру незапятнанным и всегда обращен к солнцу, поэтому олицетворяет непорочность, духовное совершенство, гармонию и верность высоким идеалам. В XI веке философ Чжоу Дуньи прославил его в эссе "Любовь к лотосу". Образ благородного цветка часто встречается в китайском искусстве. А ежегодные фестивали любования лотосами в период их цветения привлекают толпы желающих насладиться уникальной красотой.
На фото — представление "Дракон из лотоса" (Китай) на фестивале "Спасская башня" в Москве.
В китайской традиции лотос пользуется особым почитанием. Хотя он ценился еще в глубокой древности как прекрасный и полезный цветок, его глубокий символизм чистоты и благородства достиг расцвета под влиянием буддизма и конфуцианской мысли.
Рожденный в мутной трясине, он раскрывается миру незапятнанным и всегда обращен к солнцу, поэтому олицетворяет непорочность, духовное совершенство, гармонию и верность высоким идеалам. В XI веке философ Чжоу Дуньи прославил его в эссе "Любовь к лотосу". Образ благородного цветка часто встречается в китайском искусстве. А ежегодные фестивали любования лотосами в период их цветения привлекают толпы желающих насладиться уникальной красотой.
На фото — представление "Дракон из лотоса" (Китай) на фестивале "Спасская башня" в Москве.
В Индии лотос (Nelumbo nucifera) — священный символ и национальная эмблема.
В индуизме его связывают с божествами творения, процветания и мудрости.
Священный цветок важен и в буддийской традиции. Согласно преданиям, рождение принца Сиддхартхи Гаутамы (будущего Будды) сопровождалось чудесными знамениями, включая дождь из лотосов. А на месте его первых шагов прекрасные бутоны мгновенно расцветали.
На фото — в пресс-центре саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели.
В Индии лотос (Nelumbo nucifera) — священный символ и национальная эмблема.
В индуизме его связывают с божествами творения, процветания и мудрости.
Священный цветок важен и в буддийской традиции. Согласно преданиям, рождение принца Сиддхартхи Гаутамы (будущего Будды) сопровождалось чудесными знамениями, включая дождь из лотосов. А на месте его первых шагов прекрасные бутоны мгновенно расцветали.
На фото — в пресс-центре саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели.
В Таиланде искусно складывают бутоны лотосов и других цветов для подношений в храмы — как знак чистоты помыслов.
Во Вьетнаме лотос официально признан национальным цветком и глубоким символом страны: он олицетворяет стойкость духа и жизненную силу вьетнамского народа. Его изображение украшает эмблемы учреждений, компаний и культурных событий Вьетнама. Лотос также встречается в символике и искусстве других азиатских стран.
В Таиланде искусно складывают бутоны лотосов и других цветов для подношений в храмы — как знак чистоты помыслов.
Во Вьетнаме лотос официально признан национальным цветком и глубоким символом страны: он олицетворяет стойкость духа и жизненную силу вьетнамского народа. Его изображение украшает эмблемы учреждений, компаний и культурных событий Вьетнама. Лотос также встречается в символике и искусстве других азиатских стран.
В Древнем Египте священные водные растения, которые мы часто обобщенно называем лотосом (прежде всего голубая кувшинка), глубоко связывались с идеей возрождения и солнечного цикла. Египтяне наблюдали, как цветок погружается под воду и закрывается с заходом солнца, а на рассвете вновь всплывает и раскрывается. Это сделало его зримым символом воскресения солнца (Ра) и вечной жизни.
На фото — лотос в Старом парке в Кабардинке на побережье Цемесской бухты (Краснодарский край).
В Древнем Египте священные водные растения, которые мы часто обобщенно называем лотосом (прежде всего голубая кувшинка), глубоко связывались с идеей возрождения и солнечного цикла. Египтяне наблюдали, как цветок погружается под воду и закрывается с заходом солнца, а на рассвете вновь всплывает и раскрывается. Это сделало его зримым символом воскресения солнца (Ра) и вечной жизни.
На фото — лотос в Старом парке в Кабардинке на побережье Цемесской бухты (Краснодарский край).
Лотос ценен не только красотой, но и пользой. На Востоке его части издавна употребляют в пищу и медицине. Питательные "орешки" — семена — едят сырыми и жареными, добавляют в десерты и отвары. Корневища — популярный овощ в кухне Китая, Японии, Таиланда: их жарят, маринуют, делают чипсы и салаты. Ароматные лепестки и листья заваривают как чай или используют для украшения блюд. О целебных свойствах упоминается еще в китайских трактатах за тысячи лет до нашей эры – верили, что снадобья из него продлевают молодость.
На фото — озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае.
Лотос ценен не только красотой, но и пользой. На Востоке его части издавна употребляют в пищу и медицине. Питательные "орешки" — семена — едят сырыми и жареными, добавляют в десерты и отвары. Корневища — популярный овощ в кухне Китая, Японии, Таиланда: их жарят, маринуют, делают чипсы и салаты. Ароматные лепестки и листья заваривают как чай или используют для украшения блюд. О целебных свойствах упоминается еще в китайских трактатах за тысячи лет до нашей эры – верили, что снадобья из него продлевают молодость.
На фото — озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае.
Лотос прекрасен и на тихом озере русской глубинки, и среди орнаментов древнего восточного храма — повсюду он несет свое вечное послание. Этот удивительный цветок напоминает о чуде обновления и незапятнанности, способном родиться даже во тьме.
Лотос прекрасен и на тихом озере русской глубинки, и среди орнаментов древнего восточного храма — повсюду он несет свое вечное послание. Этот удивительный цветок напоминает о чуде обновления и незапятнанности, способном родиться даже во тьме.