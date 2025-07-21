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Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии - РИА Новости, 21.07.2025
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08:00 21.07.2025 (обновлено: 13:44 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/lotos-2030063953.html
Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии
Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии - РИА Новости, 21.07.2025
Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии
В разных уголках России зацвели лотосы — это долгожданное, уникальное событие. Тысячи туристов стремятся попасть в Астраханскую, Волгоградскую, Амурскую области РИА Новости, 21.07.2025
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туризм
россия
азия
приморский край
астраханская область
лотос (самоходка)
цветы
красная книга
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В разных уголках России зацвели лотосы — это долгожданное, уникальное событие. Тысячи туристов стремятся попасть в Астраханскую, Волгоградскую, Амурскую области и Калмыкию, в Краснодарский и Хабаровский края, чтобы увидеть бело-розовые водоемы. В Приморье цветение началось раньше обычного — из-за жаркой погоды (лотос Комарова, занесенный в Красную книгу, обычно радует красотой и леденцовым ароматом в августе). С древних времен это нежное растение считают священным: о нем слагают мифы, изображают на ритуальных предметах, почитают как символ чистоты. Самые интересные факты об удивительных цветах — в фотоленте РИА Новости.
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россия, азия, приморский край, астраханская область, лотос (самоходка), цветы, красная книга, волга, республика калмыкия, волгоградская область, тамань, хабаровский край, куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , куда можно лететь, фото, фото - туризм, фото - культура, фото, индия, китай, таиланд, вьетнам, культура-важное
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Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии

В Приморье неожиданно рано зацвели лотосы, особенно много их у Артемовской ТЭЦ

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В разных уголках России зацвели лотосы — это долгожданное, уникальное событие. Тысячи туристов стремятся попасть в Астраханскую, Волгоградскую, Амурскую области и Калмыкию, в Краснодарский и Хабаровский края, чтобы увидеть бело-розовые водоемы. В Приморье цветение началось раньше обычного — из-за жаркой погоды (лотос Комарова, занесенный в Красную книгу, обычно радует красотой и леденцовым ароматом в августе). С древних времен это нежное растение считают священным: о нем слагают мифы, изображают на ритуальных предметах, почитают как символ чистоты. Самые интересные факты об удивительных цветах — в фотоленте РИА Новости.
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea / Korea_Gangneung_Danoje_Jangneung_10

Лотос — цветок-легенда, уникальное творение природы. С древнейших времен он почитается во многих культурах. Этот нежный бутон, возникающий чистым и ярким из мутной воды, поразил воображение людей своей символичностью. На Востоке лотос издревле считают священным. О нем слагали легенды, усматривая в его рождении из грязи образ духовного возрождения и чистоты.

Лотос

Лотос — цветок-легенда, уникальное творение природы. С древнейших времен он почитается во многих культурах. Этот нежный бутон, возникающий чистым и ярким из мутной воды, поразил воображение людей своей символичностью. На Востоке лотос издревле считают священным. О нем слагали легенды, усматривая в его рождении из грязи образ духовного возрождения и чистоты.

CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea / Korea_Gangneung_Danoje_Jangneung_10
1 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Чистота лотоса — не только легендарный образ, но и реальное явление. Секрет кроется в особой структуре листьев: их поверхность покрыта микроскопическими бугорками и восковым налетом. Вода не смачивает поверхность, а собирается в капли, похожие на ртуть. Скатываясь, они уносят частички грязи. Эта природная самоочистка получила название "эффект лотоса". Благодаря ей после ливня растение сохраняет безупречный вид.

Девушка среди цветущих лотосов Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае

Чистота лотоса — не только легендарный образ, но и реальное явление. Секрет кроется в особой структуре листьев: их поверхность покрыта микроскопическими бугорками и восковым налетом. Вода не смачивает поверхность, а собирается в капли, похожие на ртуть. Скатываясь, они уносят частички грязи. Эта природная самоочистка получила название "эффект лотоса". Благодаря ей после ливня растение сохраняет безупречный вид.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 19
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Лотос — одно из древнейших растений на Земле. Его предки существовали еще в кайнозойскую эру. Ни смена климата, ни ледниковые периоды не погубили эти цветы. Поразительна и другая способность лотоса: семена могут ждать своего часа столетиями. Биологам удалось прорастить зерна, пролежавшие в высохшем озерном иле многие века! Так, китайские ученые добились успеха с материалом, насчитывающим около 1300 лет.

Цветущий лотос на озере в Приморском крае

Лотос — одно из древнейших растений на Земле. Его предки существовали еще в кайнозойскую эру. Ни смена климата, ни ледниковые периоды не погубили эти цветы. Поразительна и другая способность лотоса: семена могут ждать своего часа столетиями. Биологам удалось прорастить зерна, пролежавшие в высохшем озерном иле многие века! Так, китайские ученые добились успеха с материалом, насчитывающим около 1300 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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3 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для России этот цветок — подлинная экзотика. В дикой природе теплолюбивые растения встречаются в Волгоградской области, под Астраханью, в Калмыкии, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.

На фото цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае.

Цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае

Для России этот цветок — подлинная экзотика. В дикой природе теплолюбивые растения встречаются в Волгоградской области, под Астраханью, в Калмыкии, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.

На фото цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 19
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

На Волге, в астраханской дельте, разворачивается сказочное зрелище — бескрайние поля нежно-розовых цветов, укрывающих воду сплошным ковром с июля по сентябрь. Эти лотосы нередко называют "розами Каспия". Распускающиеся в знойный полдень огромные венчики диаметром до 20 сантиметров поворачиваются вслед за солнцем, наполняя воздух тонким ароматом.

На фото цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника.

Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника.

На Волге, в астраханской дельте, разворачивается сказочное зрелище — бескрайние поля нежно-розовых цветов, укрывающих воду сплошным ковром с июля по сентябрь. Эти лотосы нередко называют "розами Каспия". Распускающиеся в знойный полдень огромные венчики диаметром до 20 сантиметров поворачиваются вслед за солнцем, наполняя воздух тонким ароматом.

На фото цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дальневосточный лотос носит имя выдающегося русского ботаника Владимира Комарова. Этот ученый век назад внес огромный вклад в изучение флоры региона. Лотос Комарова встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.

Увидеть его цветение стремятся не только местные жители, но и гости из соседних областей.

На фото лотос Комарова на озере под Уссурийском.

Цветущий лотос Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае

Дальневосточный лотос носит имя выдающегося русского ботаника Владимира Комарова. Этот ученый век назад внес огромный вклад в изучение флоры региона. Лотос Комарова встречается в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.

Увидеть его цветение стремятся не только местные жители, но и гости из соседних областей.

На фото лотос Комарова на озере под Уссурийском.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Приморье славится живописными местами, где можно полюбоваться великолепным цветением лотосов. Одна из самых популярных локаций — у Артемовской ТЭЦ. Там экзотические цветы создают удивительный контраст с индустриальным пейзажем. Это озеро особенно любимо жителями и гостями Владивостока благодаря близкому расположению к городу.

Люди отдыхают на озере лотосов у Артемовской ТЭЦ

Приморье славится живописными местами, где можно полюбоваться великолепным цветением лотосов. Одна из самых популярных локаций — у Артемовской ТЭЦ. Там экзотические цветы создают удивительный контраст с индустриальным пейзажем. Это озеро особенно любимо жителями и гостями Владивостока благодаря близкому расположению к городу.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

По пути в аэропорт, напротив промышленного парка, расположилось еще одно озеро с лотосами. Многие туристы открывают для себя это место перед путешествием (или после), наслаждаясь красотой цветущих растений.

Цветение лотосов по дороге в аэропорт во Владивостоке

По пути в аэропорт, напротив промышленного парка, расположилось еще одно озеро с лотосами. Многие туристы открывают для себя это место перед путешествием (или после), наслаждаясь красотой цветущих растений.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 19
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Особого внимания заслуживает озеро в Кипарисово, славящееся обилием роскошных цветков. Здесь лотосы растут близко к берегу, что позволяет туристам сделать великолепные фотографии.

Недалеко от Владивостока находятся озера Джемини, где можно увидеть сразу два водоема с цветущими лотосами. Это место доступно для посещения как на личном транспорте, так и на общественном.

Цветущий лотос

Особого внимания заслуживает озеро в Кипарисово, славящееся обилием роскошных цветков. Здесь лотосы растут близко к берегу, что позволяет туристам сделать великолепные фотографии.

Недалеко от Владивостока находятся озера Джемини, где можно увидеть сразу два водоема с цветущими лотосами. Это место доступно для посещения как на личном транспорте, так и на общественном.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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9 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Не менее привлекательны озера с лотосами в Тавричанке и поселке Славянка. В последней посреди водной глади возвышается фонтан, рядом — небольшой парк.

А еще озеро Ханка — самое большое в крае. Путь от Владивостока займет около четырех часов, но наградой станет умиротворяющий отдых среди цветущих лотосов.

Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае

Не менее привлекательны озера с лотосами в Тавричанке и поселке Славянка. В последней посреди водной глади возвышается фонтан, рядом — небольшой парк.

А еще озеро Ханка — самое большое в крае. Путь от Владивостока займет около четырех часов, но наградой станет умиротворяющий отдых среди цветущих лотосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Приморье создало свои предания. С давних пор там верят: если во время цветения зайти в озеро и окатиться водой, где растет священный лотос, это принесет удачу. А иногда, чтобы сбылось заветное желание, принято повязывать цветную ленточку где-нибудь рядом.

На фото участницы SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.

Участницы SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке

Приморье создало свои предания. С давних пор там верят: если во время цветения зайти в озеро и окатиться водой, где растет священный лотос, это принесет удачу. А иногда, чтобы сбылось заветное желание, принято повязывать цветную ленточку где-нибудь рядом.

На фото участницы SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 19
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

В Приморье лотосы цветут раз в году и недолго. Обычно первые бутоны раскрываются около 20 июля и в первой половине августа сезон уже заканчивается.

На фото девушка фотографируется на озере лотосов в Приморском крае.

Девушка фотографируется на озере лотосов в Приморском крае

В Приморье лотосы цветут раз в году и недолго. Обычно первые бутоны раскрываются около 20 июля и в первой половине августа сезон уже заканчивается.

На фото девушка фотографируется на озере лотосов в Приморском крае.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
12 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сроки зависят от погоды: жарким солнечным летом цветение начинается раньше (как в этом году). Решающий фактор — прогрев воды до тропических +20…+25 °C.

Но когда условия совпадают, водоемы южного Приморья на пару недель превращаются в фантастические "розовые сады" под открытым небом.

На фото выступление участницы фестиваля "Лотос" на озере Бассейн близ села Яковлевка.

Выступление участницы фестиваля Лотос-2019 на озере Бассейн близ села Яковлевка

Сроки зависят от погоды: жарким солнечным летом цветение начинается раньше (как в этом году). Решающий фактор — прогрев воды до тропических +20…+25 °C.

Но когда условия совпадают, водоемы южного Приморья на пару недель превращаются в фантастические "розовые сады" под открытым небом.

На фото выступление участницы фестиваля "Лотос" на озере Бассейн близ села Яковлевка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 19
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В китайской традиции лотос пользуется особым почитанием. Хотя он ценился еще в глубокой древности как прекрасный и полезный цветок, его глубокий символизм чистоты и благородства достиг расцвета под влиянием буддизма и конфуцианской мысли.

Рожденный в мутной трясине, он раскрывается миру незапятнанным и всегда обращен к солнцу, поэтому олицетворяет непорочность, духовное совершенство, гармонию и верность высоким идеалам. В XI веке философ Чжоу Дуньи прославил его в эссе "Любовь к лотосу". Образ благородного цветка часто встречается в китайском искусстве. А ежегодные фестивали любования лотосами в период их цветения привлекают толпы желающих насладиться уникальной красотой.

На фото представление "Дракон из лотоса" (Китай) на фестивале "Спасская башня" в Москве.

Театрализованное представление Чансинский Дракон из лотоса (Китай) на генеральной репетиции фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

В китайской традиции лотос пользуется особым почитанием. Хотя он ценился еще в глубокой древности как прекрасный и полезный цветок, его глубокий символизм чистоты и благородства достиг расцвета под влиянием буддизма и конфуцианской мысли.

Рожденный в мутной трясине, он раскрывается миру незапятнанным и всегда обращен к солнцу, поэтому олицетворяет непорочность, духовное совершенство, гармонию и верность высоким идеалам. В XI веке философ Чжоу Дуньи прославил его в эссе "Любовь к лотосу". Образ благородного цветка часто встречается в китайском искусстве. А ежегодные фестивали любования лотосами в период их цветения привлекают толпы желающих насладиться уникальной красотой.

На фото представление "Дракон из лотоса" (Китай) на фестивале "Спасская башня" в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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14 из 19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Индии лотос (Nelumbo nucifera) — священный символ и национальная эмблема.

В индуизме его связывают с божествами творения, процветания и мудрости.

Священный цветок важен и в буддийской традиции. Согласно преданиям, рождение принца Сиддхартхи Гаутамы (будущего Будды) сопровождалось чудесными знамениями, включая дождь из лотосов. А на месте его первых шагов прекрасные бутоны мгновенно расцветали.

На фото в пресс-центре саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели.

Саммит G20 в Нью-Дели

В Индии лотос (Nelumbo nucifera) — священный символ и национальная эмблема.

В индуизме его связывают с божествами творения, процветания и мудрости.

Священный цветок важен и в буддийской традиции. Согласно преданиям, рождение принца Сиддхартхи Гаутамы (будущего Будды) сопровождалось чудесными знамениями, включая дождь из лотосов. А на месте его первых шагов прекрасные бутоны мгновенно расцветали.

На фото в пресс-центре саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Таиланде искусно складывают бутоны лотосов и других цветов для подношений в храмы — как знак чистоты помыслов.

Во Вьетнаме лотос официально признан национальным цветком и глубоким символом страны: он олицетворяет стойкость духа и жизненную силу вьетнамского народа. Его изображение украшает эмблемы учреждений, компаний и культурных событий Вьетнама. Лотос также встречается в символике и искусстве других азиатских стран.

Девушка около озера лотосов под Уссурийском в Приморском крае

В Таиланде искусно складывают бутоны лотосов и других цветов для подношений в храмы — как знак чистоты помыслов.

Во Вьетнаме лотос официально признан национальным цветком и глубоким символом страны: он олицетворяет стойкость духа и жизненную силу вьетнамского народа. Его изображение украшает эмблемы учреждений, компаний и культурных событий Вьетнама. Лотос также встречается в символике и искусстве других азиатских стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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16 из 19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Древнем Египте священные водные растения, которые мы часто обобщенно называем лотосом (прежде всего голубая кувшинка), глубоко связывались с идеей возрождения и солнечного цикла. Египтяне наблюдали, как цветок погружается под воду и закрывается с заходом солнца, а на рассвете вновь всплывает и раскрывается. Это сделало его зримым символом воскресения солнца (Ра) и вечной жизни.

На фото лотос в Старом парке в Кабардинке на побережье Цемесской бухты (Краснодарский край).

Лотос в Старом парке в Кабардинке

В Древнем Египте священные водные растения, которые мы часто обобщенно называем лотосом (прежде всего голубая кувшинка), глубоко связывались с идеей возрождения и солнечного цикла. Египтяне наблюдали, как цветок погружается под воду и закрывается с заходом солнца, а на рассвете вновь всплывает и раскрывается. Это сделало его зримым символом воскресения солнца (Ра) и вечной жизни.

На фото лотос в Старом парке в Кабардинке на побережье Цемесской бухты (Краснодарский край).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 19
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Лотос ценен не только красотой, но и пользой. На Востоке его части издавна употребляют в пищу и медицине. Питательные "орешки" — семена — едят сырыми и жареными, добавляют в десерты и отвары. Корневища — популярный овощ в кухне Китая, Японии, Таиланда: их жарят, маринуют, делают чипсы и салаты. Ароматные лепестки и листья заваривают как чай или используют для украшения блюд. О целебных свойствах упоминается еще в китайских трактатах за тысячи лет до нашей эры – верили, что снадобья из него продлевают молодость.

На фото озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае.

Озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае

Лотос ценен не только красотой, но и пользой. На Востоке его части издавна употребляют в пищу и медицине. Питательные "орешки" — семена — едят сырыми и жареными, добавляют в десерты и отвары. Корневища — популярный овощ в кухне Китая, Японии, Таиланда: их жарят, маринуют, делают чипсы и салаты. Ароматные лепестки и листья заваривают как чай или используют для украшения блюд. О целебных свойствах упоминается еще в китайских трактатах за тысячи лет до нашей эры – верили, что снадобья из него продлевают молодость.

На фото озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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18 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Лотос прекрасен и на тихом озере русской глубинки, и среди орнаментов древнего восточного храма — повсюду он несет свое вечное послание. Этот удивительный цветок напоминает о чуде обновления и незапятнанности, способном родиться даже во тьме.

Цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае

Лотос прекрасен и на тихом озере русской глубинки, и среди орнаментов древнего восточного храма — повсюду он несет свое вечное послание. Этот удивительный цветок напоминает о чуде обновления и незапятнанности, способном родиться даже во тьме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 19
 
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