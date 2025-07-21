https://ria.ru/20250721/lotos-2030063953.html

Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии

Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии - РИА Новости, 21.07.2025

Цветение лотоса: где увидеть в России и почему эти цветы боготворят в Азии

В разных уголках России зацвели лотосы — это долгожданное, уникальное событие. Тысячи туристов стремятся попасть в Астраханскую, Волгоградскую, Амурскую области РИА Новости, 21.07.2025

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туризм

россия

азия

приморский край

астраханская область

лотос (самоходка)

цветы

красная книга

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В разных уголках России зацвели лотосы — это долгожданное, уникальное событие. Тысячи туристов стремятся попасть в Астраханскую, Волгоградскую, Амурскую области и Калмыкию, в Краснодарский и Хабаровский края, чтобы увидеть бело-розовые водоемы. В Приморье цветение началось раньше обычного — из-за жаркой погоды (лотос Комарова, занесенный в Красную книгу, обычно радует красотой и леденцовым ароматом в августе). С древних времен это нежное растение считают священным: о нем слагают мифы, изображают на ритуальных предметах, почитают как символ чистоты. Самые интересные факты об удивительных цветах — в фотоленте РИА Новости.

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азия

приморский край

астраханская область

республика калмыкия

волгоградская область

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таиланд

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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