https://ria.ru/20250721/krym-2030502977.html

Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12

Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12 - РИА Новости, 21.07.2025

Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12

Число задержанных пассажирских поездов в сообщении между Крымом и материковой частью России сократилось до 12 в понедельник вечером, следует из сообщения... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов в сообщении между Крымом и материковой частью России сократилось до 12 в понедельник вечером, следует из сообщения железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. В понедельник число поездов сократилось до 15, а затем до 14. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Информация на 20.00 МСК", - говорится в сообщении ГСЭ. Среди задержанных в Крым поездов: №183/184 Мурманск – Севастополь, отправлением 17.07, задержка 3,5 часа, №17/18 Москва – Симферополь, отправлением 20.07, задержка 3 часа, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.07, задержка 3,5 часа. Из Крыма идут с задержкой: №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07, задержка 2 часа, №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 5 часов, №27/28 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №163/164 Феодосия – Москва отправлением 20.07, задержка 3 часа, №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07, задержка 3 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 2 часа, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №67/68 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №173/174 Евпатория – Москва, отправлением 20.07, задержка 1 час. "Время отставания от графика может измениться в пути. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете. Просим на вокзал прибыть заблаговременно. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавляется в сообщении. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь компания старается накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

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происшествия, москва, симферополь, республика крым, ржд, гранд сервис экспресс