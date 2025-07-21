Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12 - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/krym-2030502977.html
Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12
Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12 - РИА Новости, 21.07.2025
Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12
Число задержанных пассажирских поездов в сообщении между Крымом и материковой частью России сократилось до 12 в понедельник вечером, следует из сообщения... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:20:00+03:00
2025-07-21T21:20:00+03:00
происшествия
москва
симферополь
республика крым
ржд
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/03/1484960397_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_054f8a6fe314ce91ab06eefd0278a60c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов в сообщении между Крымом и материковой частью России сократилось до 12 в понедельник вечером, следует из сообщения железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. В понедельник число поездов сократилось до 15, а затем до 14. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Информация на 20.00 МСК", - говорится в сообщении ГСЭ. Среди задержанных в Крым поездов: №183/184 Мурманск – Севастополь, отправлением 17.07, задержка 3,5 часа, №17/18 Москва – Симферополь, отправлением 20.07, задержка 3 часа, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.07, задержка 3,5 часа. Из Крыма идут с задержкой: №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07, задержка 2 часа, №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 5 часов, №27/28 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №163/164 Феодосия – Москва отправлением 20.07, задержка 3 часа, №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07, задержка 3 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 2 часа, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №67/68 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №173/174 Евпатория – Москва, отправлением 20.07, задержка 1 час. "Время отставания от графика может измениться в пути. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете. Просим на вокзал прибыть заблаговременно. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавляется в сообщении. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь компания старается накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
https://ria.ru/20250721/poezda-2030417603.html
москва
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/03/1484960397_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_0aa7ec4baa93e4cde0f70e20e0b69575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, симферополь, республика крым, ржд, гранд сервис экспресс
Происшествия, Москва, Симферополь, Республика Крым, РЖД, Гранд Сервис Экспресс
Число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12

ГСЭ: число задержанных поездов между Крымом и материком сократилось до 12

© Фото : предоставлено ФГУП "Крымская железная дорога"Крымская железная дорога
Крымская железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : предоставлено ФГУП "Крымская железная дорога"
Крымская железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов в сообщении между Крымом и материковой частью России сократилось до 12 в понедельник вечером, следует из сообщения железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.
РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. В понедельник число поездов сократилось до 15, а затем до 14.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Информация на 20.00 МСК", - говорится в сообщении ГСЭ.
Среди задержанных в Крым поездов: №183/184 МурманскСевастополь, отправлением 17.07, задержка 3,5 часа, №17/18 МоскваСимферополь, отправлением 20.07, задержка 3 часа, №179/180 Санкт-ПетербургЕвпатория, отправлением 20.07, задержка 3,5 часа.
Из Крыма идут с задержкой: №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07, задержка 2 часа, №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 5 часов, №27/28 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №163/164 Феодосия – Москва отправлением 20.07, задержка 3 часа, №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07, задержка 3 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 2 часа, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №67/68 Симферополь – Москва отправлением 20.07, задержка 3,5 часа, №173/174 Евпатория – Москва, отправлением 20.07, задержка 1 час.
"Время отставания от графика может измениться в пути. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете. Просим на вокзал прибыть заблаговременно. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавляется в сообщении.
Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь компания старается накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием
Вчера, 14:50
 
ПроисшествияМоскваСимферопольРеспублика КрымРЖДГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала