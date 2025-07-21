https://ria.ru/20250721/kray-2030431670.html

На портале "Сделано в крае" зарегистрированы 200 субъектов МСП Красноярска

На портале "Сделано в крае" зарегистрированы 200 субъектов МСП Красноярска - РИА Новости, 21.07.2025

На портале "Сделано в крае" зарегистрированы 200 субъектов МСП Красноярска

На портале поставщиков "Сделано в крае" зарегистрировано свыше 200 компаний-представителей малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:46:00+03:00

2025-07-21T15:46:00+03:00

2025-07-21T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На портале поставщиков "Сделано в крае" зарегистрировано свыше 200 компаний-представителей малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона. Портал создан для развития кооперации между малыми и средними компаниями, оперативного поиска новых рынков сбыта продукции, стимулирования импортозамещения и повышения открытости контрактных решений. Благодаря этому бизнес региона получает эффективные инструменты для поиска партнеров, укрепления взаимодействия и выхода на новые рынки, что способствует развитию экономики края. Также проект позволяет организациям, осуществляющим закупки, получать информацию о производителях товаров, работ и услуг Красноярского края. На данный момент платформа расширяется: значительно увеличилось количество поставщиков, а также обновлены меры поддержки для предпринимателей. "На портале представлена актуальная информация о мерах поддержки предпринимателей в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Этот проект способствует развитию эффективной кооперации, помогает бизнесу выходить на новые рынки сбыта и укрепляет позиции местных товаров в условиях импортозамещения", – сказал руководитель агентства развития МСП края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что так заказчики со всей страны получают удобный доступ к надежным поставщикам из региона, а бесплатная регистрация обеспечивает равные возможности для всех предпринимателей воспользоваться платформой. Руководитель центра "Мой бизнес" региона Павел Кириллов добавил, что регистрация и работа с порталом полностью бесплатны. Зарегистрироваться на портале и внести данные о своей компании в единую базу может любой предприниматель, который работает в Красноярском крае. Воспользоваться данной базой могут компании со всей страны.

https://ria.ru/20250721/fest-2030381904.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край