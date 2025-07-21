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Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой - РИА Новости, 21.07.2025
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11:04 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/krasnoyarsk-2030369283.html
Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой
Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой - РИА Новости, 21.07.2025
Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой
Красноярская школьница, сбросившая в мусоропровод младенца, признана психически нездоровой, ей грозит принудительное лечение, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:04:00+03:00
2025-07-21T11:04:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
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БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Красноярская школьница, сбросившая в мусоропровод младенца, признана психически нездоровой, ей грозит принудительное лечение, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее со ссылкой на СУСК и прокуратуру региона сообщалось, что ученица 9-го класса из Красноярска поступила 12 февраля в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. Девушка сообщила, что после родов она отдала новорожденного ребенка прохожей, однако позже рассказала, что завернула малыша в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Красноярска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)... По результатам… судебной психолого-психиатрической экспертизы у девушки диагностировано психическое расстройство", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что психическое расстройство лишало школьницу в момент убийства новорожденного способности осознавать "фактический характер и общественную опасность" своих действий и руководить ими. "В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. Смерть младенца наступила после родов в результате аспирации околоплодными водами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к девушке принудительной меры медицинского характера", - отмечают в СУСК.
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происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой

СК: школьнице, сбросившей в мусоропровод младенца, грозит принудительное лечение

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Красноярская школьница, сбросившая в мусоропровод младенца, признана психически нездоровой, ей грозит принудительное лечение, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее со ссылкой на СУСК и прокуратуру региона сообщалось, что ученица 9-го класса из Красноярска поступила 12 февраля в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. Девушка сообщила, что после родов она отдала новорожденного ребенка прохожей, однако позже рассказала, что завернула малыша в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Красноярска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)... По результатам… судебной психолого-психиатрической экспертизы у девушки диагностировано психическое расстройство", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что психическое расстройство лишало школьницу в момент убийства новорожденного способности осознавать "фактический характер и общественную опасность" своих действий и руководить ими.
"В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. Смерть младенца наступила после родов в результате аспирации околоплодными водами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к девушке принудительной меры медицинского характера", - отмечают в СУСК.
В зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Родителей, собиравшихся принести в жертву пятилетнего ребенка, будут судить
19 июля, 20:48
 
ПроисшествияРоссияКрасноярск
 
 
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