Сбросившую в мусоропровод ребенка школьницу признали психически нездоровой
СК: школьнице, сбросившей в мусоропровод младенца, грозит принудительное лечение
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Красноярская школьница, сбросившая в мусоропровод младенца, признана психически нездоровой, ей грозит принудительное лечение, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее со ссылкой на СУСК и прокуратуру региона сообщалось, что ученица 9-го класса из Красноярска поступила 12 февраля в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. Девушка сообщила, что после родов она отдала новорожденного ребенка прохожей, однако позже рассказала, что завернула малыша в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Красноярска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)... По результатам… судебной психолого-психиатрической экспертизы у девушки диагностировано психическое расстройство", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что психическое расстройство лишало школьницу в момент убийства новорожденного способности осознавать "фактический характер и общественную опасность" своих действий и руководить ими.
"В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. Смерть младенца наступила после родов в результате аспирации околоплодными водами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к девушке принудительной меры медицинского характера", - отмечают в СУСК.