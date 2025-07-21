https://ria.ru/20250721/kostroma-2030428322.html

Шахматный парк открыли в Костроме

Шахматный парк открыли в Костроме - РИА Новости, 21.07.2025

Шахматный парк открыли в Костроме

Современную площадку для любителей играть в шахматы открыли в Костроме в международный день шахмат, сообщила администрация Костромской области. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:26:00+03:00

2025-07-21T15:26:00+03:00

2025-07-21T15:26:00+03:00

костромская область

кострома

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 21 июл – РИА Новости. Современную площадку для любителей играть в шахматы открыли в Костроме в международный день шахмат, сообщила администрация Костромской области. "В Костроме в международный день шахмат открыли современную площадку для всех любителей этой интеллектуальной игры", - говорится в сообщении. Отмечается, что появление шахматного парка на открытом воздухе с большими уличными ростовыми шахматами, местом для проведения турниров, скамейками, навесами и благоустройством стало возможным благодаря областному гранту, который получила областная федерация шахмат, а также при поддержке сенаторов Совета Федерации, представляющих Костромскую область - Николая Журавлева и Сергея Калашника, благотворителей - руководителей крупных областных предприятий. Губернатор Сергей Ситников поздравил всех любителей шахмат с открытием новой площадки. "Мне как-то задали вопрос, зачем и для чего в городе такой тематический уголок? Ответ очевиден. Кострома, конечно, шахматная. Сегодня у нас более 2500 мальчишек и девчонок занимаются этим интеллектуальным видом спорта. Регион принимает крупнейшие российские соревнования. Костромичи любят шахматы, и я рассчитываю, что новое общественное пространство будет востребовано, будет почитаться и оберегаться жителями", - сказал Сергей Ситников. Он подчеркнул, что шахматы - это полезная игра для всех возрастов. Она развивает логическое мышление, чувство восприятия психологии партнера, с которым ты играешь. Развивает в человеке высокую культуру. "Поэтому желаю всем заниматься шахматами, собираться в новом парке, беречь и любить это место. С праздником!" - сказал глава региона. Президент региональной федерации шахмат Алексей Рыбинский рассказал, что вплоть до конца лета уже составлено официальное расписание работы площадки, где на постоянной основе будут проходить игры, турниры для любителей и профессионалов. Он отметил, что шахматный парк уже становится точкой притяжения для костромичей. Костромская область в последние годы активно развивает шахматный спорт. С 2022 года региональная федерация шахмат получила лицензию на образовательную деятельность и присоединилась к реализации федеральной программы "Шахматы в школах". Кроме того, федерация совместно с Костромским госуниверситетом открыла ресурсный центр профессиональной подготовки преподавателей по шахматам.

https://ria.ru/20250717/matvienko-2029805930.html

https://ria.ru/20250705/degtyarev-2027420298.html

кострома

костромская область

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кострома, костромская область, сергей ситников