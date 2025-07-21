https://ria.ru/20250721/kolomenskoe-2029693213.html

Объявлена программа ИТ-Пикника 16 августа в музее "Коломенское"

Объявлена программа ИТ-Пикника 16 августа в музее "Коломенское" - РИА Новости, 21.07.2025

Объявлена программа ИТ-Пикника 16 августа в музее "Коломенское"

Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" представил программу этого года и раскрыл полный музыкальный лайнап — за исключением секретного хедлайнера, имя которого станет... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - Т-Банк. Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" представил программу этого года и раскрыл полный музыкальный лайнап — за исключением секретного хедлайнера, имя которого станет известно позже.Мероприятие пройдет 16 августа в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году на площадке соберется более 30 тысяч человек — ИТ-специалистов со всей России, их друзей и членов семей.Участников фестиваля ждут лекции от экспертов индустрии, стенды и интерактивы от ИТ-партнеров, отдельная образовательная зона, активности для взрослых и детей, большая музыкальная сцена, на которой выступят известные артисты.ИТ- и научпоп-лекторииНа фестивале под открытым небом пройдут лекции от ведущих экспертов из российских ИТ-компаний. Программа разбита на шесть блоков, каждый из которых разместится в отдельном шатре: "Наука руками инженеров", "Внутри инженерных платформ", "Аналитика: основано на данных", "Эффективный менеджмент", "Продукты: ускоряй и ускоряйся", "Научпоп".Среди выступающих — представители Яндекса, Т-Банка, Авито, X5 Tech и других компаний. Гости узнают, как рождаются новые технологии через эксперименты, гипотезы и инженерные исследования, как связаны процессы, стратегии и архитектура управления, как измерять DevEx и устраивать self-service, обсудят практический опыт создания платформ для разработчиков. В рамках научпоп-программы спикеры расскажут о современной науке: от генетики и клеточной биологии до нейрофизиологии.Стенды и интерактивы от ИТ-партнеровПартнеры подготовили разнообразные форматы: от стендов с собственными продуктами до квестов и игр. Участников ждут тематические челленджи, спортивные активности и карьерные консультации.Например, на стенде Softline можно будет поиграть в авторские настольные игры, протестировать мультитач-стол с ИИ и сделать фото в нейрофотобудке. Гостей ждет криомороженое, коктейль-бар, зона Монтессори для детей и кибервикторины.В зоне Т-Технологий можно будет протестировать ИИ-ассистента Nestor, сыграть с нейросетью в распознавание инцидентов, угадать тему встречи по саммари от Koroch, сгенерировать открытку в TFusion и познакомиться с тревел-ботом.Сибур покажет, как устроены цифровые заводы: управление производством, IoT-датчики, видеосопровождение, VR-экскурсия и реальные образцы продукции — полимеры и каучук, которые можно трогать.Образовательная карусельВ этом году на фестивале впервые появился отдельный образовательный трек для школьников и студентов. В зоне "Образовательная карусель" гости смогут пройти "экзамены" от преподавателей топовых вузов, получить оценки в зачетку, а также пообщаться с представителями крупных ИТ-компаний — узнать о проектах, возможностях карьерного старта и взаимодействии компаний с университетами.Яндекс организует диджитал-погоню за багами и проведет квесты, а роборука будет раздавать гостям мерч. На площадке Сбера можно будет разобрать резюме и обсудить карьерный трек с ИТ-рекрутерами компании, представить стартап-идею менторам Молодежного акселератора, охладиться азотным мороженым и дополнить свой образ в бьюти-баре.Семейные активностиГостей ждут мастер-классы, зоны отдыха и творчества: настольные игры от Мосигры, slow-life-форматы от GameinGame, скетчинг с Draw Your City, аркады из Музея советских игровых автоматов.Для активного отдыха на площадке будут йога и гвоздетерапия от Organic People, спортивная зона от Фитмоста: пилатес, растяжка, парная йога, бадминтон, фотобудка и колесо Фортуны.Технологические активности представит Корпорация роботов — с роботом Борисом, сканером эмоций и 3D-интерфейсом Leap Motion. Мастер-классы по барабанам, бас- и электрогитаре проведут преподаватели Музторга и Drumstarz. А издательство "Питер" привезет подборку научно-популярных книг, включая серию о философии, Вселенной и технологиях.На ИТ-Пикнике будет работать фудкорт от ВкусВилла с посадочными местами и готовой едой — для отдыха всей семьей между активностями.Детская программаЮных гостей ИТ-Пикника ждет насыщенная программа. В шатре Компьютерной Академии ТОП дети смогут собрать робота на LEGO SPIKE и запрограммировать его поведение, создать собственную игру в Roblox Studio и придумать 3D-персонажа, узнать, как работают инструменты 3D-моделирования и с чего начать путь в программировании.Московский планетарий проведет серию астрономических мастер-классов и викторину с призами: дети смогут собрать объемную открытку с Солнечной системой и создать собственную лунную карту.Биологический музей имени Тимирязева познакомит посетителей с микромиром, проведет лекцию о том, как организм может сохраниться в ископаемом состоянии. Также музей представит выездные микроскопы и коллекции экспонатов, охватывающие все разделы биологии. Гостям предложат настольные игры на темы биологии, ботаники и геологии.Музыкальная сцена и квартирникиМузыка будет звучать на ИТ-Пикнике весь день. На главной сцене выступят Тося Чайкина, тима ищет свет, Второй Ка, PLC, ПОЛ ПУНШ, Лилу и TRITIA. Специальным гостем станет Диана Арбенина. Впервые в живом исполнении молодых артистов пройдет ее трибьют-концерт. Имя секретного хедлайнера станет известно ближе к дате фестиваля. Также впервые на ИТ-Пикнике пройдет квартирник ИТ-бэндов — коллективов, собранных из разработчиков, аналитиков, инженеров и других специалистов отрасли.Организаторы фестиваля — Т-Банк, CodeFest и Мельница.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы