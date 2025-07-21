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Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября - РИА Новости, 21.07.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:35 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/klassy-2030377351.html
Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября
Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября - РИА Новости, 21.07.2025
Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября
Первые дорожные классы в России откроются с 1 сентября в двух школах Белгородской области при участии Росавтодора РФ и регионального министерства автомобильных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:35:00+03:00
2025-07-21T11:35:00+03:00
белгородская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Первые дорожные классы в России откроются с 1 сентября в двух школах Белгородской области при участии Росавтодора РФ и регионального министерства автомобильных дорог и транспорта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании. "Определены две пилотные школы – "Моя школа" в Репном Белгородского района и школа №48 в Белгороде. К реализации проекта по созданию дорожных классов регион приступает совместно с Росавтодором РФ и министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что при подготовке будущих специалистов дорожной отрасли будут участвовать "Белдорстрой", "Автодорстрой-подрядчик", "БелгородДорСтрой", "БелЗНАК". "В рамках концепции дорожных классов проработано содержание учебных курсов, дорабатывается учебный план. Будет разработан ряд элективных курсов, которые станут частью подготовки учащихся. Ещё раз отмечу, что на уровне школьного образования аналогов таким классам не существует. По выстраиванию содержания учебного процесса в этом случае мы первые в Российской Федерации", – рассказал министр образования области Андрей Милехин. Научно методическое сопровождение работы дорожных классов будут осуществлять Белгородский институт развития образования, БГТУ им. В.Г. Шухова, Центр опережающей профессиональной подготовки, Белгородский политехнический колледж, который сегодня готовит выпускников по профильным специальностям в этой сфере на уровне СПО. Как отметили в правительстве области, дорожные классы будут оснащены современными тренажерами-симуляторами, которые позволят получить первоначальные навыки управления различными образцами дорожной техники. Для формирования профессиональных навыков закупят программное обеспечения для изучения устройства и принципа работы спецмашин и технологии строительства автодорог. Этому же будет способствовать виртуальный учебный комплекс. Кроме того, всех школьников таких профильных классов обеспечат специализированной формой. Повышение квалификации педагогов дорожных классов пройдет в Российском университете транспорта до начала нового учебного года. Также будет организовано обучение наставников от работодателей в Белгородском институте развития образования. "Без вовлечения самих работодателей в непосредственный процесс обучения детей наш вопрос решен не будет. Должна быть максимальная мотивация у наших детей, которые затем придут работать на эти предприятия в нашей области. Формального подхода здесь быть не может", - подчеркнул губернатор. Он поручил собрать руководителей автотранспортных предприятий и вместе с представителями регионального министерства автомобильных дорог и транспорта и выехать в Корочанский сельскохозяйственный техникум, чтобы показать взаимодействие учебного учреждения с якорным предприятием "Зеленая долина", а также выстроенные процессы работы в медицинских классах. "Торжественная церемония открытия первых в стране дорожных классов запланирована ко Дню работников дорожного хозяйства, который в этом году отметят 19 октября", - добавили в правительстве области.
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федеральное дорожное агентство (росавтодор), вячеслав гладков
Белгородская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Вячеслав Гладков
Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября

В Белгородской области с 1 сентября откроются первые в стране дорожные классы

© Depositphotos.com / megastockerДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Depositphotos.com / megastocker
Дорожные знаки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Первые дорожные классы в России откроются с 1 сентября в двух школах Белгородской области при участии Росавтодора РФ и регионального министерства автомобильных дорог и транспорта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании.
"Определены две пилотные школы – "Моя школа" в Репном Белгородского района и школа №48 в Белгороде. К реализации проекта по созданию дорожных классов регион приступает совместно с Росавтодором РФ и министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что при подготовке будущих специалистов дорожной отрасли будут участвовать "Белдорстрой", "Автодорстрой-подрядчик", "БелгородДорСтрой", "БелЗНАК".
"В рамках концепции дорожных классов проработано содержание учебных курсов, дорабатывается учебный план. Будет разработан ряд элективных курсов, которые станут частью подготовки учащихся. Ещё раз отмечу, что на уровне школьного образования аналогов таким классам не существует. По выстраиванию содержания учебного процесса в этом случае мы первые в Российской Федерации", – рассказал министр образования области Андрей Милехин.
Научно методическое сопровождение работы дорожных классов будут осуществлять Белгородский институт развития образования, БГТУ им. В.Г. Шухова, Центр опережающей профессиональной подготовки, Белгородский политехнический колледж, который сегодня готовит выпускников по профильным специальностям в этой сфере на уровне СПО.
Как отметили в правительстве области, дорожные классы будут оснащены современными тренажерами-симуляторами, которые позволят получить первоначальные навыки управления различными образцами дорожной техники. Для формирования профессиональных навыков закупят программное обеспечения для изучения устройства и принципа работы спецмашин и технологии строительства автодорог. Этому же будет способствовать виртуальный учебный комплекс.
Кроме того, всех школьников таких профильных классов обеспечат специализированной формой. Повышение квалификации педагогов дорожных классов пройдет в Российском университете транспорта до начала нового учебного года. Также будет организовано обучение наставников от работодателей в Белгородском институте развития образования.
"Без вовлечения самих работодателей в непосредственный процесс обучения детей наш вопрос решен не будет. Должна быть максимальная мотивация у наших детей, которые затем придут работать на эти предприятия в нашей области. Формального подхода здесь быть не может", - подчеркнул губернатор. Он поручил собрать руководителей автотранспортных предприятий и вместе с представителями регионального министерства автомобильных дорог и транспорта и выехать в Корочанский сельскохозяйственный техникум, чтобы показать взаимодействие учебного учреждения с якорным предприятием "Зеленая долина", а также выстроенные процессы работы в медицинских классах.
"Торжественная церемония открытия первых в стране дорожных классов запланирована ко Дню работников дорожного хозяйства, который в этом году отметят 19 октября", - добавили в правительстве области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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