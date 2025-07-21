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Борщевик: как выглядит, чем опасен, как избавиться на участке
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20:17 21.07.2025 (обновлено: 20:19 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kak-izbavitsya-ot-borshchevika-2030494653.html
Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке
Борщевик: как выглядит, чем опасен, как избавиться на участке
Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке
Борщевик Сосновского — одно из самых опасных и ядовитых растений, которое активно растет во многих регионах России. Как выглядит и чем опасен борщевик, виды и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:17:00+03:00
2025-07-21T20:19:00+03:00
борщевик
растения
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Борщевик Сосновского — одно из самых опасных и ядовитых растений, которое активно растет во многих регионах России. Как выглядит и чем опасен борщевик, виды и фото, как от него избавиться от него на участке — в материале РИА Новости.БорщевикБорщевик — род многолетних растений семейства зонтичных. Он отличается крупными листьями и зонтичными соцветиями. Эта сорная трава несет потенциальную опасность для человека и окружающей среды.Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) был открыт в 1944 году и назван в честь известного ботаника Дмитрия Сосновского. В нашей стране он впервые появился в середине XX века. Трофим Лысенко — главный агроном СССР — предложил внедрить растение в качестве новой кормовой культуры для решения продовольственной проблемы."Борщевик Сосновского представляет собой яркий пример того, как неконтролируемое распространение инвазивного вида превращается в серьезную проблему, носящую социально-экономический характер. Растение, изначально культивировавшееся как кормовая культура в советский период, сегодня наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству и требует значительных бюджетных расходов на борьбу с ним", — отмечает Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.Описание растенияВиды борщевикаВ Европе, Северной Америке, Азии, Турции и Прибалтике произрастают свыше сотни видов борщевика. Наиболее распространенные виды растения:Борщевик Сосновского, изначально культивировавшийся как кормовая культура, оказался чрезвычайно инвазивным и стал настоящей проблемой для многих регионов.Вячеслав Днепров, агроном и автор блога "Дачный агроном" отмечает, что не все борщевики опасны. В России есть и неядовитые виды, например, борщевик сибирский. Но внешне они очень похожи, и без ботанических знаний легко ошибиться. Поэтому при любом контакте с этим растением лучше соблюдать меры предосторожности.Как выглядитБорщевик легко узнаваем по своему мощному стеблю, крупным рассеченным листьям и огромным зонтичным соцветиям белого цвета. Он может достигать высоты до четырех метров.Где растетЧем опасенС первого взгляда борщевик кажется безобидным сорняком — мощный стебель с фиолетовыми пятнами, ажурные листья и эффектные белые зонтики соцветий. Но, по словам Вячеслава Днепрова, за этой декоративностью скрывается реальная опасность.В результате — тяжелые ожоги, которые могут проявиться не сразу, а через несколько часов после контакта с растением."Само наличие и быстрое распространение борщевика Сосновского представляет большую угрозу не только для людей, но и национальной экономики в целом. Несмотря на изначальное предназначение для прокорма скота, в XXI веке данное растение занимает не предназначенные для него земли, активно распространяясь на прочие территории, разрушая существующий баланс в экосистеме. Это может грозить уничтожением некоторых видов флоры, а также затруднять хозяйственную рекламацию ценных земельных участков, что является препятствием на пути к рациональному использованию земельных ресурсов планеты", — отмечает Дмитрий Морковкин, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, кандидат экономических наук.Эксперт Надежда Капустина отмечает, что особенно уязвимы дети и подростки, которые могут получить серьезные травмы, бегая по траве или гуляя в лесу, не осознавая опасности.Как избавиться от борщевикаС борщевиком очень сложно бороться. Сегодня это настоящая экологическая угроза. Борьба с ним требует колоссальных усилий и финансовых затрат.В Подмосковье, по сообщению пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, повторно обработано от борщевика свыше шести тысяч гектаров земли. Для удаления растения используют химические и механические методы. Работы по устранению опасного сорняка будут проводиться до начала осени.Юридическая ответственность за борщевикПроблема борьбы с борщевиком настолько остра, что закреплена уже и законодательно. В целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского разработан закон, который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком.Эксперт Надежда Капустина отмечает, что законодательство предусматривает административную ответственность собственников земельных участков за непринятие мер по уничтожению борщевика. Штрафные санкции варьируются в зависимости от региона и статуса нарушителя, но могут достигать существенных сумм для юридических лиц.Так, например, прокуратура г. Кизела Пермского края на своем сайте разъясняет, что за непроведение на земельных участках в границах муниципальных, городских округов мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами может быть назначено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере:Ответственность за борьбу с борщевиком Сосновского также отражена в статьях 12, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, где отражено, что собственники или арендаторы земель должны защищать их от вредного воздействия и загрязнения.Профилактика распространенияПрофилактика остается наиболее экономически целесообразным подходом. Регулярный мониторинг территорий, своевременное выявление единичных экземпляров и их немедленное уничтожение обходятся значительно дешевле масштабных операций по очистке захваченных площадей."Борьба с борщевиком требует координации усилий на всех уровнях — от частных землевладельцев до федеральных программ. Только системный подход позволит минимизировать потери от дальнейшего распространения данного инвазивного вида растений и усилит социально-экономический эффект принимаемых мер", — говорит Надежда Капустина.По мнению Дмитрия Морковкина, для контроля распространения и дальнейшей борьбы с борщевиком Сосновского необходимы современные технологические решения областей картографии и геоинформатики. "Среди таких выделяется автоматизированное создание тематических карт на основе данных дистанционного зондирования Земли — метод, активно применяемый на протяжении последних лет. Его оптимальное применение смогло бы упростить поставленную задачу контроля мест распространения борщевика и обеспечить заинтересованные лица данными о борщевике Сосновского на требуемую территорию", — говорит эксперт.Советы агрономовАгроном Вячеслав Днепров отмечает, что бороться с борщевиком нужно упорно и регулярно. Одного скашивания недостаточно — он быстро отрастает."Самый безопасный способ подойти к борщевику — после захода солнца или в пасмурную погоду. Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штанины, перчатки. После работы с растением обязательно вымойте открытые участки кожи с мылом — даже если кажется, что "ничего не было", а одежду отправьте в стирку", — советует агроном.
https://ria.ru/20250716/borschevik-2029503565.html
https://ria.ru/20250715/borschevik-2029283640.html
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борщевик, растения
Борщевик, Растения

Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Борщевик . Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Борщевик Сосновского — одно из самых опасных и ядовитых растений, которое активно растет во многих регионах России. Как выглядит и чем опасен борщевик, виды и фото, как от него избавиться от него на участке — в материале РИА Новости.
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Борщевик

Борщевик — род многолетних растений семейства зонтичных. Он отличается крупными листьями и зонтичными соцветиями. Эта сорная трава несет потенциальную опасность для человека и окружающей среды.
Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) был открыт в 1944 году и назван в честь известного ботаника Дмитрия Сосновского. В нашей стране он впервые появился в середине XX века. Трофим Лысенко — главный агроном СССР — предложил внедрить растение в качестве новой кормовой культуры для решения продовольственной проблемы.
"Борщевик Сосновского представляет собой яркий пример того, как неконтролируемое распространение инвазивного вида превращается в серьезную проблему, носящую социально-экономический характер. Растение, изначально культивировавшееся как кормовая культура в советский период, сегодня наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству и требует значительных бюджетных расходов на борьбу с ним", — отмечает Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.

Описание растения

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкЗаросли борщевика
Заросли борщевика - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Заросли борщевика. Архивное фото
  • Стебель растения мясистый, полый внутри, листья большие и сегментированные, зонтики состоят из маленьких белых цветков и имеют своеобразный запах.
  • Высота растения достигает трех-пяти метров, а ширина стебля до 10 сантиметров.
  • Распространяется быстро, на каждом стволе вызревает до 40 000 семян и разносит их ветром.

Виды борщевика

В Европе, Северной Америке, Азии, Турции и Прибалтике произрастают свыше сотни видов борщевика. Наиболее распространенные виды растения:
  • борщевик Сосновского;
  • борщевик Мантегацци;
  • борщевик сибирский.
Борщевик Сосновского, изначально культивировавшийся как кормовая культура, оказался чрезвычайно инвазивным и стал настоящей проблемой для многих регионов.
© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского. Архивное фото
Вячеслав Днепров, агроном и автор блога "Дачный агроном" отмечает, что не все борщевики опасны. В России есть и неядовитые виды, например, борщевик сибирский. Но внешне они очень похожи, и без ботанических знаний легко ошибиться. Поэтому при любом контакте с этим растением лучше соблюдать меры предосторожности.

Как выглядит

Борщевик легко узнаваем по своему мощному стеблю, крупным рассеченным листьям и огромным зонтичным соцветиям белого цвета. Он может достигать высоты до четырех метров.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье
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Где растет

  • Сорняк адаптировался к самым разнообразным климатическим условиям. Растение предпочитает влажные почвы и активно колонизирует заброшенные участки, обочины дорог, берега водоемов.
  • Массивные листья растения способны полностью подавлять другую растительность, что приводит к выводу сельскохозяйственных земель из оборота.
  • Высокая адаптивность позволяет ему быстро распространяться на новые территории, создавая эффект снежного кома в масштабах огромного ущерба сельскохозяйственным угодьям и населению в целом.
  • Каждый гектар, захваченный борщевиком, означает прямые потери для аграрного сектора.

Чем опасен

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работы по уничтожению борщевика. Архивное фото
С первого взгляда борщевик кажется безобидным сорняком — мощный стебель с фиолетовыми пятнами, ажурные листья и эффектные белые зонтики соцветий. Но, по словам Вячеслава Днепрова, за этой декоративностью скрывается реальная опасность.
  • Особенно ядовит борщевик Сосновского: его сок содержит фуранокумарины — вещества, вызывающие тяжелые химические ожоги при контакте с кожей, они делают кожу крайне чувствительной к ультрафиолету.
В результате — тяжелые ожоги, которые могут проявиться не сразу, а через несколько часов после контакта с растением.
"Само наличие и быстрое распространение борщевика Сосновского представляет большую угрозу не только для людей, но и национальной экономики в целом. Несмотря на изначальное предназначение для прокорма скота, в XXI веке данное растение занимает не предназначенные для него земли, активно распространяясь на прочие территории, разрушая существующий баланс в экосистеме. Это может грозить уничтожением некоторых видов флоры, а также затруднять хозяйственную рекламацию ценных земельных участков, что является препятствием на пути к рациональному использованию земельных ресурсов планеты", — отмечает Дмитрий Морковкин, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, кандидат экономических наук.
Эксперт Надежда Капустина отмечает, что особенно уязвимы дети и подростки, которые могут получить серьезные травмы, бегая по траве или гуляя в лесу, не осознавая опасности.
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Как избавиться от борщевика

С борщевиком очень сложно бороться. Сегодня это настоящая экологическая угроза. Борьба с ним требует колоссальных усилий и финансовых затрат.
  • Для искоренения "зеленого захватчика" необходим комплексный подход: удаление соцветий до начала цветения, скашивание, обработка гербицидами и выкапывание корней. Просто скосить или выкопать корни — не поможет в борьбе с ним.
  • Механическое удаление требует специальной защитной экипировки и многократных обработок участка.
  • Химические методы борьбы с использованием гербицидов также требуют профессионального подхода и значительных финансовых вложений.
  • Наиболее эффективным считается комбинированный подход: скашивание до цветения с последующей химической обработкой отрастающих побегов.
В Подмосковье, по сообщению пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, повторно обработано от борщевика свыше шести тысяч гектаров земли. Для удаления растения используют химические и механические методы. Работы по устранению опасного сорняка будут проводиться до начала осени.

Юридическая ответственность за борщевик

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкРасчистка территории
Расчистка территории - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Расчистка территории. Архивное фото
Проблема борьбы с борщевиком настолько остра, что закреплена уже и законодательно. В целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского разработан закон, который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком.
Эксперт Надежда Капустина отмечает, что законодательство предусматривает административную ответственность собственников земельных участков за непринятие мер по уничтожению борщевика. Штрафные санкции варьируются в зависимости от региона и статуса нарушителя, но могут достигать существенных сумм для юридических лиц.
Так, например, прокуратура г. Кизела Пермского края на своем сайте разъясняет, что за непроведение на земельных участках в границах муниципальных, городских округов мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами может быть назначено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере:
  • от 2 тысяч до 5 тысяч рублей,
  • на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей,
  • на юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ответственность за борьбу с борщевиком Сосновского также отражена в статьях 12, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, где отражено, что собственники или арендаторы земель должны защищать их от вредного воздействия и загрязнения.
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Профилактика распространения

© Фото : Портал Правительства Московской областиОбработка земли против борщевика в Московской области
Обработка земли против борщевика в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Обработка земли против борщевика в Московской области. Архивное фото
Профилактика остается наиболее экономически целесообразным подходом. Регулярный мониторинг территорий, своевременное выявление единичных экземпляров и их немедленное уничтожение обходятся значительно дешевле масштабных операций по очистке захваченных площадей.
"Борьба с борщевиком требует координации усилий на всех уровнях — от частных землевладельцев до федеральных программ. Только системный подход позволит минимизировать потери от дальнейшего распространения данного инвазивного вида растений и усилит социально-экономический эффект принимаемых мер", — говорит Надежда Капустина.
По мнению Дмитрия Морковкина, для контроля распространения и дальнейшей борьбы с борщевиком Сосновского необходимы современные технологические решения областей картографии и геоинформатики. "Среди таких выделяется автоматизированное создание тематических карт на основе данных дистанционного зондирования Земли — метод, активно применяемый на протяжении последних лет. Его оптимальное применение смогло бы упростить поставленную задачу контроля мест распространения борщевика и обеспечить заинтересованные лица данными о борщевике Сосновского на требуемую территорию", — говорит эксперт.

Советы агрономов

Агроном Вячеслав Днепров отмечает, что бороться с борщевиком нужно упорно и регулярно. Одного скашивания недостаточно — он быстро отрастает.
  • Лучше скашивать четыре–пять раз за сезон, до начала цветения.
  • Если есть возможность, выкапывайте корень на глубину не менее 10–15 сантиметров.
  • Эффективно также закрытие участка плотной плёнкой — без света борщевик погибает.
  • Гербициды возможны, но применять их следует осознанно и строго по инструкции.
"Самый безопасный способ подойти к борщевику — после захода солнца или в пасмурную погоду. Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штанины, перчатки. После работы с растением обязательно вымойте открытые участки кожи с мылом — даже если кажется, что "ничего не было", а одежду отправьте в стирку", — советует агроном.
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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