https://ria.ru/20250721/kak-izbavitsya-ot-borshchevika-2030494653.html

Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке

Борщевик: как выглядит, чем опасен, как избавиться на участке

Борщевик: чем опасен и как от него избавиться на участке

Борщевик Сосновского — одно из самых опасных и ядовитых растений, которое активно растет во многих регионах России. Как выглядит и чем опасен борщевик, виды и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:17:00+03:00

2025-07-21T20:17:00+03:00

2025-07-21T20:19:00+03:00

борщевик

растения

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Борщевик Сосновского — одно из самых опасных и ядовитых растений, которое активно растет во многих регионах России. Как выглядит и чем опасен борщевик, виды и фото, как от него избавиться от него на участке — в материале РИА Новости.БорщевикБорщевик — род многолетних растений семейства зонтичных. Он отличается крупными листьями и зонтичными соцветиями. Эта сорная трава несет потенциальную опасность для человека и окружающей среды.Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) был открыт в 1944 году и назван в честь известного ботаника Дмитрия Сосновского. В нашей стране он впервые появился в середине XX века. Трофим Лысенко — главный агроном СССР — предложил внедрить растение в качестве новой кормовой культуры для решения продовольственной проблемы."Борщевик Сосновского представляет собой яркий пример того, как неконтролируемое распространение инвазивного вида превращается в серьезную проблему, носящую социально-экономический характер. Растение, изначально культивировавшееся как кормовая культура в советский период, сегодня наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству и требует значительных бюджетных расходов на борьбу с ним", — отмечает Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.Описание растенияВиды борщевикаВ Европе, Северной Америке, Азии, Турции и Прибалтике произрастают свыше сотни видов борщевика. Наиболее распространенные виды растения:Борщевик Сосновского, изначально культивировавшийся как кормовая культура, оказался чрезвычайно инвазивным и стал настоящей проблемой для многих регионов.Вячеслав Днепров, агроном и автор блога "Дачный агроном" отмечает, что не все борщевики опасны. В России есть и неядовитые виды, например, борщевик сибирский. Но внешне они очень похожи, и без ботанических знаний легко ошибиться. Поэтому при любом контакте с этим растением лучше соблюдать меры предосторожности.Как выглядитБорщевик легко узнаваем по своему мощному стеблю, крупным рассеченным листьям и огромным зонтичным соцветиям белого цвета. Он может достигать высоты до четырех метров.Где растетЧем опасенС первого взгляда борщевик кажется безобидным сорняком — мощный стебель с фиолетовыми пятнами, ажурные листья и эффектные белые зонтики соцветий. Но, по словам Вячеслава Днепрова, за этой декоративностью скрывается реальная опасность.В результате — тяжелые ожоги, которые могут проявиться не сразу, а через несколько часов после контакта с растением."Само наличие и быстрое распространение борщевика Сосновского представляет большую угрозу не только для людей, но и национальной экономики в целом. Несмотря на изначальное предназначение для прокорма скота, в XXI веке данное растение занимает не предназначенные для него земли, активно распространяясь на прочие территории, разрушая существующий баланс в экосистеме. Это может грозить уничтожением некоторых видов флоры, а также затруднять хозяйственную рекламацию ценных земельных участков, что является препятствием на пути к рациональному использованию земельных ресурсов планеты", — отмечает Дмитрий Морковкин, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, кандидат экономических наук.Эксперт Надежда Капустина отмечает, что особенно уязвимы дети и подростки, которые могут получить серьезные травмы, бегая по траве или гуляя в лесу, не осознавая опасности.Как избавиться от борщевикаС борщевиком очень сложно бороться. Сегодня это настоящая экологическая угроза. Борьба с ним требует колоссальных усилий и финансовых затрат.В Подмосковье, по сообщению пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, повторно обработано от борщевика свыше шести тысяч гектаров земли. Для удаления растения используют химические и механические методы. Работы по устранению опасного сорняка будут проводиться до начала осени.Юридическая ответственность за борщевикПроблема борьбы с борщевиком настолько остра, что закреплена уже и законодательно. В целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского разработан закон, который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком.Эксперт Надежда Капустина отмечает, что законодательство предусматривает административную ответственность собственников земельных участков за непринятие мер по уничтожению борщевика. Штрафные санкции варьируются в зависимости от региона и статуса нарушителя, но могут достигать существенных сумм для юридических лиц.Так, например, прокуратура г. Кизела Пермского края на своем сайте разъясняет, что за непроведение на земельных участках в границах муниципальных, городских округов мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами может быть назначено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере:Ответственность за борьбу с борщевиком Сосновского также отражена в статьях 12, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, где отражено, что собственники или арендаторы земель должны защищать их от вредного воздействия и загрязнения.Профилактика распространенияПрофилактика остается наиболее экономически целесообразным подходом. Регулярный мониторинг территорий, своевременное выявление единичных экземпляров и их немедленное уничтожение обходятся значительно дешевле масштабных операций по очистке захваченных площадей."Борьба с борщевиком требует координации усилий на всех уровнях — от частных землевладельцев до федеральных программ. Только системный подход позволит минимизировать потери от дальнейшего распространения данного инвазивного вида растений и усилит социально-экономический эффект принимаемых мер", — говорит Надежда Капустина.По мнению Дмитрия Морковкина, для контроля распространения и дальнейшей борьбы с борщевиком Сосновского необходимы современные технологические решения областей картографии и геоинформатики. "Среди таких выделяется автоматизированное создание тематических карт на основе данных дистанционного зондирования Земли — метод, активно применяемый на протяжении последних лет. Его оптимальное применение смогло бы упростить поставленную задачу контроля мест распространения борщевика и обеспечить заинтересованные лица данными о борщевике Сосновского на требуемую территорию", — говорит эксперт.Советы агрономовАгроном Вячеслав Днепров отмечает, что бороться с борщевиком нужно упорно и регулярно. Одного скашивания недостаточно — он быстро отрастает."Самый безопасный способ подойти к борщевику — после захода солнца или в пасмурную погоду. Надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штанины, перчатки. После работы с растением обязательно вымойте открытые участки кожи с мылом — даже если кажется, что "ничего не было", а одежду отправьте в стирку", — советует агроном.

https://ria.ru/20250716/borschevik-2029503565.html

https://ria.ru/20250715/borschevik-2029283640.html

https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html

https://ria.ru/20250627/borba-s-sornyakami-2025919096.html

https://realty.ria.ru/20250704/borschevik-2026934211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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борщевик, растения