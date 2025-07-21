https://ria.ru/20250721/garbuzov-2030350850.html

Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест

Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест - РИА Новости, 21.07.2025

Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест

Более 1000 новых рабочих мест было создано компаниями-резидентами московской ОЭЗ в I квартале 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:00:00+03:00

2025-07-21T10:00:00+03:00

2025-07-21T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1000 новых рабочих мест было создано компаниями-резидентами московской ОЭЗ в I квартале 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.По его словам, общее количество рабочих мест, созданных в ОЭЗ с начала ее работы, превысило 24 тысячи."ОЭЗ "Технополис Москва" – драйвер развития промышленности и кадрового потенциала столицы. Благодаря модернизации и расширению производств компании особой экономической зоны привлекают все больше специалистов. По итогам I квартала 2025 года резиденты создали свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а за все время работы – более 24,3 тысячи, из них 19,4 тысячи – силами резидентов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.В частности, производители радиоэлектроники и микроэлектроники за I квартал открыли более 310 новых вакансий. А производители фармацевтических препаратов и медоборудования за тот же период трудоустроили около 340 человек.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что в апреле на площадке "Печатники" впервые прошла ярмарка вакансий, где около 30 предприятий, специализирующихся на биофармацевтике, искусственном интеллекте, микроэлектронике, фотонике, аддитивных технологиях и беспилотных авиасистемах, предложили соискателям трудоустройство. "По итогам мероприятия работу получили более 60 человек", – сказал он.

https://ria.ru/20250720/garbuzov-2030203698.html

москва

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анатолий гарбузов, москва