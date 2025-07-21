https://ria.ru/20250721/garbuzov-2030350850.html
Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест
Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест - РИА Новости, 21.07.2025
Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест
Более 1000 новых рабочих мест было создано компаниями-резидентами московской ОЭЗ в I квартале 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:00:00+03:00
2025-07-21T10:00:00+03:00
2025-07-21T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030350577_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_552cebb44f434f04f64c8671d2f6acfe.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1000 новых рабочих мест было создано компаниями-резидентами московской ОЭЗ в I квартале 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.По его словам, общее количество рабочих мест, созданных в ОЭЗ с начала ее работы, превысило 24 тысячи."ОЭЗ "Технополис Москва" – драйвер развития промышленности и кадрового потенциала столицы. Благодаря модернизации и расширению производств компании особой экономической зоны привлекают все больше специалистов. По итогам I квартала 2025 года резиденты создали свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а за все время работы – более 24,3 тысячи, из них 19,4 тысячи – силами резидентов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.В частности, производители радиоэлектроники и микроэлектроники за I квартал открыли более 310 новых вакансий. А производители фармацевтических препаратов и медоборудования за тот же период трудоустроили около 340 человек.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что в апреле на площадке "Печатники" впервые прошла ярмарка вакансий, где около 30 предприятий, специализирующихся на биофармацевтике, искусственном интеллекте, микроэлектронике, фотонике, аддитивных технологиях и беспилотных авиасистемах, предложили соискателям трудоустройство. "По итогам мероприятия работу получили более 60 человек", – сказал он.
https://ria.ru/20250720/garbuzov-2030203698.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030350577_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46208e26482e9f4830138416fd729255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
Гарбузов: Резиденты ОЭЗ Москвы в I квартале создали более 1000 рабочих мест
В ОЭЗ "Технополис Москва" в январе-марте создали более тысячи рабочих мест
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1000 новых рабочих мест было создано компаниями-резидентами московской ОЭЗ в I квартале 2025 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
По его словам, общее количество рабочих мест, созданных в ОЭЗ с начала ее работы, превысило 24 тысячи.
"ОЭЗ "Технополис Москва" – драйвер развития промышленности и кадрового потенциала столицы. Благодаря модернизации и расширению производств компании особой экономической зоны привлекают все больше специалистов. По итогам I квартала 2025 года резиденты создали свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а за все время работы – более 24,3 тысячи, из них 19,4 тысячи – силами резидентов", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В частности, производители радиоэлектроники и микроэлектроники за I квартал открыли более 310 новых вакансий. А производители фармацевтических препаратов и медоборудования за тот же период трудоустроили около 340 человек.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что в апреле на площадке "Печатники" впервые прошла ярмарка вакансий, где около 30 предприятий, специализирующихся на биофармацевтике, искусственном интеллекте, микроэлектронике, фотонике, аддитивных технологиях и беспилотных авиасистемах, предложили соискателям трудоустройство. "По итогам мероприятия работу получили более 60 человек", – сказал он.