https://ria.ru/20250721/forma--2030428605.html

МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей

МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2025

МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей

Московская область продолжает активную поддержку семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным гражданам. В этом году регион выделит... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:27:00+03:00

2025-07-21T15:27:00+03:00

2025-07-21T15:27:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747587644_0:240:1759:1230_1920x0_80_0_0_de83e2b0aa49ba4386d44871b8f75f9a.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московская область продолжает активную поддержку семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным гражданам. В этом году регион выделит 600 миллионов рублей для оказания материальной помощи многодетным семьям в покупке школьной формы, сообщил 360.ru.Подготовка к новому учебному году требует значительных финансовых вложений, поэтому власти Подмосковья предоставляют дополнительные меры поддержки."Чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям, мы предусмотрели выплату на школьную форму, она составляет 3 тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, дополнительно к 3 тысячам рублей выплачиваем еще 7 тысяч рублей. На эти цели в 2025 году запланировали в бюджете Московской области финансирование – порядка 600 миллионов рублей", – рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.Ежегодно пособия на каждого школьника выплачиваютсяавтоматически. Однако, если родители не получили положенные средства, рекомендуется обратиться на портал государственных услуг Подмосковья и подать соответствующее заявление.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)