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МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:27 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/forma--2030428605.html
МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей
МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2025
МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей
Московская область продолжает активную поддержку семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным гражданам. В этом году регион выделит... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:27:00+03:00
2025-07-21T15:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московская область продолжает активную поддержку семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным гражданам. В этом году регион выделит 600 миллионов рублей для оказания материальной помощи многодетным семьям в покупке школьной формы, сообщил 360.ru.Подготовка к новому учебному году требует значительных финансовых вложений, поэтому власти Подмосковья предоставляют дополнительные меры поддержки."Чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям, мы предусмотрели выплату на школьную форму, она составляет 3 тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, дополнительно к 3 тысячам рублей выплачиваем еще 7 тысяч рублей. На эти цели в 2025 году запланировали в бюджете Московской области финансирование – порядка 600 миллионов рублей", – рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.Ежегодно пособия на каждого школьника выплачиваютсяавтоматически. Однако, если родители не получили положенные средства, рекомендуется обратиться на портал государственных услуг Подмосковья и подать соответствующее заявление.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО выделит средства на покупку формы для школьников из многодетных семей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московская область продолжает активную поддержку семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным гражданам. В этом году регион выделит 600 миллионов рублей для оказания материальной помощи многодетным семьям в покупке школьной формы, сообщил 360.ru.
Подготовка к новому учебному году требует значительных финансовых вложений, поэтому власти Подмосковья предоставляют дополнительные меры поддержки.
"Чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям, мы предусмотрели выплату на школьную форму, она составляет 3 тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, дополнительно к 3 тысячам рублей выплачиваем еще 7 тысяч рублей. На эти цели в 2025 году запланировали в бюджете Московской области финансирование – порядка 600 миллионов рублей", – рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Ежегодно пособия на каждого школьника выплачиваютсяавтоматически. Однако, если родители не получили положенные средства, рекомендуется обратиться на портал государственных услуг Подмосковья и подать соответствующее заявление.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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