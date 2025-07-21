https://ria.ru/20250721/fedorischev-2030407934.html
Самарская область будет сотрудничать с Минском в сфере новых технологий
Самарская область будет сотрудничать с Минском в сфере новых технологий - РИА Новости, 21.07.2025
Самарская область будет сотрудничать с Минском в сфере новых технологий
Самарская область договорилась о "масштабном сотрудничестве" с Белоруссией в сфере новых технологий, заявил губернатор Самарской области России Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:17:00+03:00
2025-07-21T14:17:00+03:00
2025-07-21T14:17:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Самарская область договорилась о "масштабном сотрудничестве" с Белоруссией в сфере новых технологий, заявил губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев. "Договорились об очень масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий", - сказал губернатор журналистам в понедельник в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Федорищев подчеркнул, что Самарская область является индустриально развитым регионом. "И у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях - и в химии, и новых материалах, и беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это и беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас также с точки зрения научных разработок… конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с республикой", - сказал Федорищев. Губернатор подчеркнул, что интерес представляет поставка белорусской техники для сельского хозяйства Самарской области, а также совместное производстве некоторых ее образцов. Он отметил, что в целом белорусская техника всегда пользуется хорошим спросом в России, успели ее оценить и в Самарской области. По словам губернатора, по каждому возможному направлению сотрудничества с Белоруссией уже есть конкретные идеи. Причем, подчеркнул он, стороны могут дополнять друг друга во взаимодействии. Федорищев также рассказал о перспективах сотрудничества в сфере образования. "Это агропромышленные университеты и технологические, которые занимаются, в том числе беспилотными технологиями. Договорились о том, что со следующего года мы дадим возможность обучения студентам из республики в наших университетах. И, конечно же, сегодня будем говорить о том, чтобы наши ребята тоже рассматривали (для обучения – ред.) белорусские университеты", - сказал он. Губернатор рассказал, что передал белорусскому президенту приглашение от самарцев посетить регион. "Мы договорились о том, что в следующем году пройдут Дни культуры Республики Беларусь в Самаре и наоборот. Для нас это очень ответственно, потому что очень много направлений сотрудничества в культуре, искусстве, спорте", - подчеркнул он. Федорищев добавил, что в этом году Самара принимает международный форум "Россия – спортивная держава" и будет рада визиту белорусских спортивных делегаций.
https://ria.ru/20250718/sivets-2030037784.html
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самарская область, белоруссия, россия, вячеслав федорищев, александр лукашенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Самарская область, Белоруссия, Россия, Вячеслав Федорищев, Александр Лукашенко
Самарская область будет сотрудничать с Минском в сфере новых технологий
Федорищев: Самарская область станет партнером Минска в сфере новых технологий
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Самарская область договорилась о "масштабном сотрудничестве" с Белоруссией в сфере новых технологий, заявил губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев.
"Договорились об очень масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий", - сказал губернатор журналистам в понедельник в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Федорищев подчеркнул, что Самарская область является индустриально развитым регионом. "И у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях - и в химии, и новых материалах, и беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это и беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас также с точки зрения научных разработок… конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с республикой", - сказал Федорищев.
Губернатор подчеркнул, что интерес представляет поставка белорусской техники для сельского хозяйства Самарской области, а также совместное производстве некоторых ее образцов. Он отметил, что в целом белорусская техника всегда пользуется хорошим спросом в России, успели ее оценить и в Самарской области.
По словам губернатора, по каждому возможному направлению сотрудничества с Белоруссией уже есть конкретные идеи. Причем, подчеркнул он, стороны могут дополнять друг друга во взаимодействии.
Федорищев также рассказал о перспективах сотрудничества в сфере образования. "Это агропромышленные университеты и технологические, которые занимаются, в том числе беспилотными технологиями. Договорились о том, что со следующего года мы дадим возможность обучения студентам из республики в наших университетах. И, конечно же, сегодня будем говорить о том, чтобы наши ребята тоже рассматривали (для обучения – ред.) белорусские университеты", - сказал он.
Губернатор рассказал, что передал белорусскому президенту приглашение от самарцев посетить регион. "Мы договорились о том, что в следующем году пройдут Дни культуры Республики Беларусь в Самаре и наоборот. Для нас это очень ответственно, потому что очень много направлений сотрудничества в культуре, искусстве, спорте", - подчеркнул он. Федорищев добавил, что в этом году Самара принимает международный форум "Россия – спортивная держава" и будет рада визиту белорусских спортивных делегаций.