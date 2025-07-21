https://ria.ru/20250721/efimov-2030393380.html

Ефимов: современные жилые корпуса сдали в Троицке и Щукине в рамках КРТ

Ефимов: современные жилые корпуса сдали в Троицке и Щукине в рамках КРТ - РИА Новости, 21.07.2025

Ефимов: современные жилые корпуса сдали в Троицке и Щукине в рамках КРТ

Современные жилые корпуса сдали в Троицке и Щукине в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:12:00+03:00

2025-07-21T14:12:00+03:00

2025-07-21T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Современные жилые корпуса сдали в Троицке и Щукине в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в городе за полгода ввели в эксплуатацию около 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости на территориях КРТ."В рамках двух проектов КРТ, реализуемых инвесторами в Троицком и Северо-Западном административных округах, сдали восемь современных жилых корпусов. Пять из них расположены вблизи деревни Яковлево Троицкого округа, где в рамках проекта КРТ строится новый микрорайон, еще три – в Щукине на месте бывшей промзоны "Октябрьское Поле", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что недалеко от деревни Яковлево в рамках КРТ строят жилой квартал, А В Щукине – три корпуса нового ЖК площадью свыше 73,1 тысячи "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы столичной программы комплексного развития территории.

https://ria.ru/20250721/moskva-2030318806.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы