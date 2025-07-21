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Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку - РИА Новости, 21.07.2025
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13:12 21.07.2025 (обновлено: 13:20 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/baku-2030396520.html
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку - РИА Новости, 21.07.2025
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку
Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
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россия
украина
в мире
баку
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
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россия, украина, в мире, баку, москва, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Баку, Москва, Дмитрий Песков
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку

Песков: РФ надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
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РоссияУкраинаВ миреБакуМоскваДмитрий Песков
 
 
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