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Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку - РИА Новости, 21.07.2025
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку
Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
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россия, украина, в мире, баку, москва, дмитрий песков
Россия, Украина, В мире, Баку, Москва, Дмитрий Песков
Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку
Песков: РФ надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет