https://ria.ru/20250721/baku-2030396520.html

Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку

Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку - РИА Новости, 21.07.2025

Песков выразил надежду на преодоление сложностей в отношениях Москвы и Баку

Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:12:00+03:00

2025-07-21T13:12:00+03:00

2025-07-21T13:20:00+03:00

россия

украина

в мире

баку

москва

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия надеется, что сложный период в отношениях Москвы и Баку пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.

https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html

россия

украина

баку

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, баку, москва, дмитрий песков