https://ria.ru/20250721/armeniya-2030511559.html

В Ереване прокомментировали слова Алиева о провозе грузов

В Ереване прокомментировали слова Алиева о провозе грузов - РИА Новости, 21.07.2025

В Ереване прокомментировали слова Алиева о провозе грузов

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о процедуре провоза азербайджанских грузов и граждан по армянской территории в случае разблокирования транспортных... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:10:00+03:00

2025-07-21T13:10:00+03:00

2025-07-21T23:33:00+03:00

в мире

армения

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абу-даби

ильхам алиев

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о процедуре провоза азербайджанских грузов и граждан по армянской территории в случае разблокирования транспортных коммуникаций выходят за рамки логики двусторонних обсуждений, заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян. Ранее Алиев заявил, что азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться с пограничной службой Армении. По его словам, азербайджанская сторона рассматривает этот путь сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией как беспрепятственное и безопасное сообщение между территориями Азербайджана. Он сообщил, что этот вопрос также поднимался на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби. "Все это должно происходить на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции двух стран и принципа взаимности. Армения не обсуждала никаких других вариантов в Абу-Даби 10 июля этого года, ни до, ни после этого и обсуждать не будет. Заявление президента Азербайджана о том, что граждане Азербайджана не должны сталкиваться с армянской пограничной службой, выходит за рамки логики состоявшихся обсуждений", - сказала Багдасарян госагентству Арменпресс. По ее мнению, это, по сути, скрытая территориальная претензия к Еревану, которая противоречит духу и букве состоявшихся на данный момент переговоров и соглашений. Она напомнила слова Пашиняна о том, что грузы и граждане, въезжающие на территорию Армении, включая транзитные грузы, должны проходить обязательный таможенный и пограничный контроль в соответствии с международно признанными стандартами. По словам Багдасарян, Армения не может не обладать информацией о том, кто въехал на ее территорию, покинул ли он ее или нет, не может не проверяться соответствие граждан и представленных ими документов требованиям законодательства. "Армения не может не владеть информацией о том, был ли груз или товар, прибывший на ее территорию с целью транзита, вывезен. В противном случае может появиться неконтролируемый источник контрабанды и оборота запрещенных товаров. Армения не может не обладать информацией о том, какой груз проходит через ее территорию, поскольку, например, если вагон или грузовик, груженный химикатами, выйдет из строя, ответственность за последствия несет наша страна, а устранением этих последствий займутся соответствующие службы Армении", - отметила Багдасарян. По ее словам, при пересечении территории Армении нет вариантов не встретиться с соответствующими службами страны, однако эти "встречи" могут проходить с использованием современных технологий, иногда бесконтактно, благодаря биометрическим паспортам, онлайн-декларированию и сканированию грузов. "Сейчас это формат принят во многих странах мира. В любом случае, вагоны, проходящие по территории Армении, должны быть опломбированы, чтобы исключить выброс из них контрабандных товаров. Также существуют международно признанные сборы за транзит… Иногда страны договариваются о пошлинах на основе принципа взаимности. Во всех случаях должны быть уплачены соответствующие согласованные платежи, и государственный бюджет Армении должен получать доходы от возобновления транспортных коммуникаций", - подчеркнула пресс-секретарь. Она добавила также, что Армения сама обеспечивает безопасность дорог, грузов, транспортных средств и пассажиров, проходящих через её территорию.

https://ria.ru/20250719/aliev-2030194152.html

https://ria.ru/20250720/aliev-2030318949.html

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в мире, армения, азербайджан, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян