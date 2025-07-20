https://ria.ru/20250720/zhertvy-2030281887.html
Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995
Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995 - РИА Новости, 20.07.2025
Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995
Число жертв израильских атак на палестинцев у центров распределения гуманитарной помощи в секторе Газа с начала их работы 27 мая возросло до 995 человек,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:39:00+03:00
2025-07-20T16:39:00+03:00
2025-07-20T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число жертв израильских атак на палестинцев у центров распределения гуманитарной помощи в секторе Газа с начала их работы 27 мая возросло до 995 человек, пострадали еще более 6 тысяч, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава в воскресенье. "Число жертв среди людей, ожидавших распределения гумпомощи у так называемых "ловушек смерти", возросло до 995, пострадали еще 6 тысяч 11 человек, 45 считаются пропавшими без вести", - говорится в релизе. "Ловушками смерти" администрация Газы называет американо-израильские центры распределения гумпомощи под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) после многочисленных инцидентов гибели палестинцев в очередях за продовольствием от огня израильских военных. Ранее сегодня министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. "От острого недоедания страдают 60 тысяч грудных младенцев, жизнь 600 тысяч детей в возрасте до 10 лет под угрозой из-за нехватки продовольствия, 60 тысяч беременных женщин не получают адекватного питания… Голод достиг катастрофического уровня", - указано в релизе. Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), оон
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН
Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995
Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995 человек
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число жертв израильских атак на палестинцев у центров распределения гуманитарной помощи в секторе Газа с начала их работы 27 мая возросло до 995 человек, пострадали еще более 6 тысяч, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава в воскресенье.
"Число жертв среди людей, ожидавших распределения гумпомощи у так называемых "ловушек смерти", возросло до 995, пострадали еще 6 тысяч 11 человек, 45 считаются пропавшими без вести", - говорится в релизе.
"Ловушками смерти" администрация Газы называет американо-израильские центры распределения гумпомощи под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) после многочисленных инцидентов гибели палестинцев в очередях за продовольствием от огня израильских военных.
Ранее сегодня министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь.
"От острого недоедания страдают 60 тысяч грудных младенцев, жизнь 600 тысяч детей в возрасте до 10 лет под угрозой из-за нехватки продовольствия, 60 тысяч беременных женщин не получают адекватного питания… Голод достиг катастрофического уровня", - указано в релизе.
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
и министр обороны Исраэль Кац
опровергли эту публикацию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США
, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС
, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН
для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.