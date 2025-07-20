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У южных Курил зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025
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03:48 20.07.2025 (обновлено: 03:49 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
У южных Курил зарегистрировали землетрясение
У южных Курил зарегистрировали землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025
У южных Курил зарегистрировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:48:00+03:00
2025-07-20T03:49:00+03:00
происшествия
охотское море
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,2 зарегистрировано в Охотском море в 8.17 (0.17 мск) 20 июля. Эпицентр находился в 253 километрах западнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 420 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Курил, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030215774.html
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происшествия, охотское море, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Елена Семенова
У южных Курил зарегистрировали землетрясение

У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2

© РИА Новости / Данил Годлевский | Перейти в медиабанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Данил Годлевский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 4,2 зарегистрировано в Охотском море в 8.17 (0.17 мск) 20 июля. Эпицентр находился в 253 километрах западнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 420 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Курил, тревога цунами не объявлялась.
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ПроисшествияОхотское мореЕлена Семенова
 
 
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