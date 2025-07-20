https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:49:00+03:00

2025-07-20T09:49:00+03:00

2025-07-20T09:49:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. "Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка. По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров. "По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)