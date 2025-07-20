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У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025
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09:49 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:49:00+03:00
2025-07-20T09:49:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. "Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка. По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров. "По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
петропавловск-камчатский
камчатка
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Depositphotos.com / Belish
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России.
«
"Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка.
По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров.
"По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась", - отмечает пресс-служба.
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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