https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:49:00+03:00
2025-07-20T09:49:00+03:00
2025-07-20T09:49:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье у побережья Камчатки, сообщает краевое управление МЧС России. "Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка. По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров. "По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3