https://ria.ru/20250720/zapad-2030230325.html

Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине

Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 20.07.2025

Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине

Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, что создает угрозы для региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:34:00+03:00

2025-07-20T07:34:00+03:00

2025-07-20T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, что создает угрозы для региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада пытаются, пока еще без прямого задействования своих вооруженных сил, все активней вмешиваться в конфликт на Украине, надеясь изменить его ход за счет повышения градуса эскалации. Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом", - сказал Липаев. Он отметил, что на территории страны размещены элементы американской системы ПРО, расширяются военные базы и увеличивается контингент НАТО. Авиабаза "Михай Когэлничану" находится менее чем в 400 километрах от Севастополя, отметил дипломат. С 2016 года Румыния стала важным элементом системы ПРО НАТО в Европе. В стране размещены американские ракетные комплексы, а количество военных учений альянса ежегодно увеличивается.

https://ria.ru/20250718/rumyniya-2029992727.html

https://ria.ru/20250719/pushkov-2030083741.html

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в мире, румыния, россия, бухарест, нато