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Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 20.07.2025
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07:34 20.07.2025 (обновлено: 08:17 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/zapad-2030230325.html
Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине
Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 20.07.2025
Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине
Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, что создает угрозы для региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:34:00+03:00
2025-07-20T08:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, что создает угрозы для региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада пытаются, пока еще без прямого задействования своих вооруженных сил, все активней вмешиваться в конфликт на Украине, надеясь изменить его ход за счет повышения градуса эскалации. Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом", - сказал Липаев. Он отметил, что на территории страны размещены элементы американской системы ПРО, расширяются военные базы и увеличивается контингент НАТО. Авиабаза "Михай Когэлничану" находится менее чем в 400 километрах от Севастополя, отметил дипломат. С 2016 года Румыния стала важным элементом системы ПРО НАТО в Европе. В стране размещены американские ракетные комплексы, а количество военных учений альянса ежегодно увеличивается.
https://ria.ru/20250718/rumyniya-2029992727.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, нато
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, НАТО
Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине

Посол Липаев: Запад использует Румынию для вмешательства в украинский конфликт

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, что создает угрозы для региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
"Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада пытаются, пока еще без прямого задействования своих вооруженных сил, все активней вмешиваться в конфликт на Украине, надеясь изменить его ход за счет повышения градуса эскалации. Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом", - сказал Липаев.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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18 июля, 15:55
Он отметил, что на территории страны размещены элементы американской системы ПРО, расширяются военные базы и увеличивается контингент НАТО. Авиабаза "Михай Когэлничану" находится менее чем в 400 километрах от Севастополя, отметил дипломат.
С 2016 года Румыния стала важным элементом системы ПРО НАТО в Европе. В стране размещены американские ракетные комплексы, а количество военных учений альянса ежегодно увеличивается.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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19 июля, 00:06
 
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