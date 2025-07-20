https://ria.ru/20250720/zakharova-2029946203.html

Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все

Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все - РИА Новости, 20.07.2025

Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все

Шестьдесят лет рядом с гением, тридцать лет на главных ролях в "Ленкоме", две Госпремии и звание народной артистки. А сегодня — судебные тяжбы, обвинения в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:01:00+03:00

2025-07-20T09:01:00+03:00

2025-07-20T09:01:00+03:00

харьков

таллин

россия

марк захаров

александра захарова

ленком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902219679_0:270:3074:1999_1920x0_80_0_0_8e495913bf123b26edaedfa2f3d97efe.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шестьдесят лет рядом с гением, тридцать лет на главных ролях в "Ленкоме", две Госпремии и звание народной артистки. А сегодня — судебные тяжбы, обвинения в алкоголизме и практически полное отсутствие работы. Что довело наследницу театральной династии до такого финала?Детство под прожекторамиАлександра Захарова родилась 17 июня 1962 года с готовым билетом в большую жизнь. Отец — легендарный Марк Захаров, мать — актриса Нина Лапшинова, знакомая зрителям по "12 стульям". Квартира на Малой Дмитровке превратилась в салон, где запросто могли встретиться Андрей Миронов, Андрей Тарковский и Александр Ширвиндт."Мое детство пропитано запахом шоколада", — шутила позже Александра, вспоминая первые годы в Замоскворечье рядом с фабрикой "РотФронт". Но сладкой жизнь оказалась только на первый взгляд.С детства девочка поняла: каждый ее шаг будут оценивать через призму отцовской славы. Поступая в Щукинское училище, она уже знала — все будут думать, что место досталось по блату. Когда после выпуска попросилась в "Ленком", отец устроил тайное голосование среди труппы. Захаров-старший понимал: любое подозрение в протекционизме похоронит дочь как актрису.Доказательства талантомАлександра начинала с эпизодов, но быстро доказала право на главные роли. Фимка в "Формуле любви" 1984 года, Александра Рукряткина в "Криминальном таланте" — эти работы заставили критиков заговорить о ней как о самостоятельной актрисе.В театре она создала целую галерею образов: Эльза в "Убить дракона", Гелла в "Мастере и Маргарите", десятки других ролей. Две Государственные премии в 1997 и 2003 годах, звание народной артистки в 2001-м. Казалось бы, статус доказан.Но ярлык "папиной дочки" оказался несмываемым. "Мне приходилось доказывать, что я не просто дочь Захарова, а актриса", — признавалась она в интервью. Каждую новую роль воспринимали как подарок от отца, каждый успех — как результат семейных связей.Личная драмаЗнаменитая фамилия отравляла не только карьеру, но и личную жизнь. Каждого поклонника подозревали в корыстных мотивах. Студенческий роман с уроженцем Харькова Эдуардом Томаном (будущим художественным руководителем Русского драмтеатра в Таллине) — расчет. Приписывали ей и отношения с женатым режиссером Сергеем Ашкенази.В 29 лет Александра вышла замуж за актера Владимира Стеклова, увидев его в Театре имени Станиславского. И снова — пересуды о корысти: мужчина перешел работать в "Ленком". Брак продлился девять лет и закончился скандалом.Когда стало известно об измене зятя, Марк Захаров вызвал его в кабинет и потребовал оставить дочь. Стеклов подчинился требованию тестя. Детей у Александры не было, и больше замуж она не выходила.Крах после триумфаНастоящие испытания начались после 2014 года. Сначала от рака умерла мать — Нина Лапшинова. Потом, в 2019-м, не стало самого Марка Захарова. Александра осиротела в 57 лет, потеряв не только родителей, но и главного защитника в театре.Новый художественный руководитель "Ленкома" Марк Варшавер сначала позволил ей завершить начатую отцом постановку "Капкана". Но потом начались конфликты. Дочь легендарного режиссера не пригласили в художественный совет театра. Объявили о введении второго состава в спектаклях — Александру лишили главных ролей.Больнее всего ударило исключение из юбилейного вечера "Ленкома". Дочь основателя театральной династии не пустили на сцену в день празднования.Борьба за наследствоСовершенно случайно Захарова узнала, что авторские права на спектакли отца перешли к театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Начались судебные тяжбы, которые она проиграла. Суд встал на сторону нового руководства: при жизни режиссер не заявлял своих прав должным образом.Единственная наследница великого театрального деятеля осталась без прав на его творческое наследие. У нее остались только две роли — в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро" и "Вишневом саду".Травля и слухиНа фоне театральных конфликтов появились слухи о депрессии и алкогольной зависимости актрисы. В 2020 году некий нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что имя Захаровой фигурирует в базе зависимых. Желтая пресса подхватила сенсацию: "любовь к спиртному разрушила брак и карьеру".За актрису вступились коллеги. Дмитрий Певцов записал видеообращение в защиту, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила СМИ в клевете. Станислав Садальский заявил, что Захарову "нагло выживают из театра".Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал слухи "грязной ложью": "Мы знаем, кто заказал эту травлю". Сама Александра прокомментировала ситуацию сдержанно: "Я знаю, от кого идут эти слухи, но не буду опускаться до их уровня".Жизнь после паденияС кинематографом Захарова "завязала" еще в 2014 году, снявшись в эпизоде "Ералаша". Сегодня она фактически ушла из профессии, посвятив себя сохранению памяти отца.В редких интервью 63-летняя актриса говорит: "Моя жизнь — это театр". Но театр, кажется, от нее отвернулся. Пользователи соцсетей спорят: одни называют ее "жертвой обстоятельств", другие — "затворницей по выбору".На недавних появлениях в "Ленкоме" коллеги отмечают, что Александра "выглядит неестественно молодо для 63 лет". Поклонники гадают: гены или косметические процедуры? Но сама актриса не комментирует подобные вопросы.Наследие несбывшихся надеждИстория Александры Захаровой — это трагедия человека, который всю жизнь был заложником чужой славы. Она так и не смогла окончательно вырваться из тени великого отца, доказать свою самостоятельность. Каждое достижение обесценивалось подозрениями в протекционизме.Сегодня народная артистка России, обладательница двух Госпремий живет практически в изоляции. Без семьи, без значимых ролей, без творческих планов. Единственное, что у нее осталось — память о родителях и горечь несбывшихся надежд.Возможно, это и есть самая жестокая ирония судьбы: получить все с рождения и потерять все к почтенному возрасту. Александра Захарова прожила жизнь принцессы театрального королевства и закончила как изгнанная наследница, которой нет места в собственном доме.

харьков

таллин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, таллин, россия, марк захаров, александра захарова, ленком