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Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все - РИА Новости, 20.07.2025
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09:01 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/zakharova-2029946203.html
Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все
Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все - РИА Новости, 20.07.2025
Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все
Шестьдесят лет рядом с гением, тридцать лет на главных ролях в "Ленкоме", две Госпремии и звание народной артистки. А сегодня — судебные тяжбы, обвинения в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:01:00+03:00
2025-07-20T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шестьдесят лет рядом с гением, тридцать лет на главных ролях в "Ленкоме", две Госпремии и звание народной артистки. А сегодня — судебные тяжбы, обвинения в алкоголизме и практически полное отсутствие работы. Что довело наследницу театральной династии до такого финала?Детство под прожекторамиАлександра Захарова родилась 17 июня 1962 года с готовым билетом в большую жизнь. Отец — легендарный Марк Захаров, мать — актриса Нина Лапшинова, знакомая зрителям по "12 стульям". Квартира на Малой Дмитровке превратилась в салон, где запросто могли встретиться Андрей Миронов, Андрей Тарковский и Александр Ширвиндт."Мое детство пропитано запахом шоколада", — шутила позже Александра, вспоминая первые годы в Замоскворечье рядом с фабрикой "РотФронт". Но сладкой жизнь оказалась только на первый взгляд.С детства девочка поняла: каждый ее шаг будут оценивать через призму отцовской славы. Поступая в Щукинское училище, она уже знала — все будут думать, что место досталось по блату. Когда после выпуска попросилась в "Ленком", отец устроил тайное голосование среди труппы. Захаров-старший понимал: любое подозрение в протекционизме похоронит дочь как актрису.Доказательства талантомАлександра начинала с эпизодов, но быстро доказала право на главные роли. Фимка в "Формуле любви" 1984 года, Александра Рукряткина в "Криминальном таланте" — эти работы заставили критиков заговорить о ней как о самостоятельной актрисе.В театре она создала целую галерею образов: Эльза в "Убить дракона", Гелла в "Мастере и Маргарите", десятки других ролей. Две Государственные премии в 1997 и 2003 годах, звание народной артистки в 2001-м. Казалось бы, статус доказан.Но ярлык "папиной дочки" оказался несмываемым. "Мне приходилось доказывать, что я не просто дочь Захарова, а актриса", — признавалась она в интервью. Каждую новую роль воспринимали как подарок от отца, каждый успех — как результат семейных связей.Личная драмаЗнаменитая фамилия отравляла не только карьеру, но и личную жизнь. Каждого поклонника подозревали в корыстных мотивах. Студенческий роман с уроженцем Харькова Эдуардом Томаном (будущим художественным руководителем Русского драмтеатра в Таллине) — расчет. Приписывали ей и отношения с женатым режиссером Сергеем Ашкенази.В 29 лет Александра вышла замуж за актера Владимира Стеклова, увидев его в Театре имени Станиславского. И снова — пересуды о корысти: мужчина перешел работать в "Ленком". Брак продлился девять лет и закончился скандалом.Когда стало известно об измене зятя, Марк Захаров вызвал его в кабинет и потребовал оставить дочь. Стеклов подчинился требованию тестя. Детей у Александры не было, и больше замуж она не выходила.Крах после триумфаНастоящие испытания начались после 2014 года. Сначала от рака умерла мать — Нина Лапшинова. Потом, в 2019-м, не стало самого Марка Захарова. Александра осиротела в 57 лет, потеряв не только родителей, но и главного защитника в театре.Новый художественный руководитель "Ленкома" Марк Варшавер сначала позволил ей завершить начатую отцом постановку "Капкана". Но потом начались конфликты. Дочь легендарного режиссера не пригласили в художественный совет театра. Объявили о введении второго состава в спектаклях — Александру лишили главных ролей.Больнее всего ударило исключение из юбилейного вечера "Ленкома". Дочь основателя театральной династии не пустили на сцену в день празднования.Борьба за наследствоСовершенно случайно Захарова узнала, что авторские права на спектакли отца перешли к театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Начались судебные тяжбы, которые она проиграла. Суд встал на сторону нового руководства: при жизни режиссер не заявлял своих прав должным образом.Единственная наследница великого театрального деятеля осталась без прав на его творческое наследие. У нее остались только две роли — в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро" и "Вишневом саду".Травля и слухиНа фоне театральных конфликтов появились слухи о депрессии и алкогольной зависимости актрисы. В 2020 году некий нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что имя Захаровой фигурирует в базе зависимых. Желтая пресса подхватила сенсацию: "любовь к спиртному разрушила брак и карьеру".За актрису вступились коллеги. Дмитрий Певцов записал видеообращение в защиту, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила СМИ в клевете. Станислав Садальский заявил, что Захарову "нагло выживают из театра".Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал слухи "грязной ложью": "Мы знаем, кто заказал эту травлю". Сама Александра прокомментировала ситуацию сдержанно: "Я знаю, от кого идут эти слухи, но не буду опускаться до их уровня".Жизнь после паденияС кинематографом Захарова "завязала" еще в 2014 году, снявшись в эпизоде "Ералаша". Сегодня она фактически ушла из профессии, посвятив себя сохранению памяти отца.В редких интервью 63-летняя актриса говорит: "Моя жизнь — это театр". Но театр, кажется, от нее отвернулся. Пользователи соцсетей спорят: одни называют ее "жертвой обстоятельств", другие — "затворницей по выбору".На недавних появлениях в "Ленкоме" коллеги отмечают, что Александра "выглядит неестественно молодо для 63 лет". Поклонники гадают: гены или косметические процедуры? Но сама актриса не комментирует подобные вопросы.Наследие несбывшихся надеждИстория Александры Захаровой — это трагедия человека, который всю жизнь был заложником чужой славы. Она так и не смогла окончательно вырваться из тени великого отца, доказать свою самостоятельность. Каждое достижение обесценивалось подозрениями в протекционизме.Сегодня народная артистка России, обладательница двух Госпремий живет практически в изоляции. Без семьи, без значимых ролей, без творческих планов. Единственное, что у нее осталось — память о родителях и горечь несбывшихся надежд.Возможно, это и есть самая жестокая ирония судьбы: получить все с рождения и потерять все к почтенному возрасту. Александра Захарова прожила жизнь принцессы театрального королевства и закончила как изгнанная наследница, которой нет места в собственном доме.
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харьков, таллин, россия, марк захаров, александра захарова, ленком
Харьков, Таллин, Россия, Марк Захаров, Александра Захарова, Ленком

Принцесса ни с чем: как единственная дочь Марка Захарова потеряла все

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шестьдесят лет рядом с гением, тридцать лет на главных ролях в "Ленкоме", две Госпремии и звание народной артистки. А сегодня — судебные тяжбы, обвинения в алкоголизме и практически полное отсутствие работы. Что довело наследницу театральной династии до такого финала?

Детство под прожекторами

Александра Захарова родилась 17 июня 1962 года с готовым билетом в большую жизнь. Отец — легендарный Марк Захаров, мать — актриса Нина Лапшинова, знакомая зрителям по "12 стульям". Квартира на Малой Дмитровке превратилась в салон, где запросто могли встретиться Андрей Миронов, Андрей Тарковский и Александр Ширвиндт.
"Мое детство пропитано запахом шоколада", — шутила позже Александра, вспоминая первые годы в Замоскворечье рядом с фабрикой "РотФронт". Но сладкой жизнь оказалась только на первый взгляд.
© Комитет по архитектуре и градостроительству города МосквыПроект застройки бывшей фабрики "Рот Фронт" в Москве
Проект застройки бывшей фабрики Рот Фронт в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Проект застройки бывшей фабрики "Рот Фронт" в Москве
С детства девочка поняла: каждый ее шаг будут оценивать через призму отцовской славы. Поступая в Щукинское училище, она уже знала — все будут думать, что место досталось по блату. Когда после выпуска попросилась в "Ленком", отец устроил тайное голосование среди труппы. Захаров-старший понимал: любое подозрение в протекционизме похоронит дочь как актрису.

Доказательства талантом

Александра начинала с эпизодов, но быстро доказала право на главные роли. Фимка в "Формуле любви" 1984 года, Александра Рукряткина в "Криминальном таланте" — эти работы заставили критиков заговорить о ней как о самостоятельной актрисе.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМарк Захаров
Марк Захаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Марк Захаров
В театре она создала целую галерею образов: Эльза в "Убить дракона", Гелла в "Мастере и Маргарите", десятки других ролей. Две Государственные премии в 1997 и 2003 годах, звание народной артистки в 2001-м. Казалось бы, статус доказан.
Но ярлык "папиной дочки" оказался несмываемым. "Мне приходилось доказывать, что я не просто дочь Захарова, а актриса", — признавалась она в интервью. Каждую новую роль воспринимали как подарок от отца, каждый успех — как результат семейных связей.

Личная драма

Знаменитая фамилия отравляла не только карьеру, но и личную жизнь. Каждого поклонника подозревали в корыстных мотивах. Студенческий роман с уроженцем Харькова Эдуардом Томаном (будущим художественным руководителем Русского драмтеатра в Таллине) — расчет. Приписывали ей и отношения с женатым режиссером Сергеем Ашкенази.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародная артистка России, актриса театра и кино Александра Захарова
Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Захарова
В 29 лет Александра вышла замуж за актера Владимира Стеклова, увидев его в Театре имени Станиславского. И снова — пересуды о корысти: мужчина перешел работать в "Ленком". Брак продлился девять лет и закончился скандалом.
Когда стало известно об измене зятя, Марк Захаров вызвал его в кабинет и потребовал оставить дочь. Стеклов подчинился требованию тестя. Детей у Александры не было, и больше замуж она не выходила.

Крах после триумфа

Настоящие испытания начались после 2014 года. Сначала от рака умерла мать — Нина Лапшинова. Потом, в 2019-м, не стало самого Марка Захарова. Александра осиротела в 57 лет, потеряв не только родителей, но и главного защитника в театре.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве
На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве
Новый художественный руководитель "Ленкома" Марк Варшавер сначала позволил ей завершить начатую отцом постановку "Капкана". Но потом начались конфликты. Дочь легендарного режиссера не пригласили в художественный совет театра. Объявили о введении второго состава в спектаклях — Александру лишили главных ролей.
Больнее всего ударило исключение из юбилейного вечера "Ленкома". Дочь основателя театральной династии не пустили на сцену в день празднования.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова возле здания театра "Ленком" в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова возле здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова возле здания театра "Ленком" в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

Борьба за наследство

Совершенно случайно Захарова узнала, что авторские права на спектакли отца перешли к театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Начались судебные тяжбы, которые она проиграла. Суд встал на сторону нового руководства: при жизни режиссер не заявлял своих прав должным образом.
Единственная наследница великого театрального деятеля осталась без прав на его творческое наследие. У нее остались только две роли — в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро" и "Вишневом саду".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве
Актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Александра Захарова на церемонии открытия памятника режиссеру Марку Захарову на Новодевичьем кладбище в Москве

Травля и слухи

На фоне театральных конфликтов появились слухи о депрессии и алкогольной зависимости актрисы. В 2020 году некий нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что имя Захаровой фигурирует в базе зависимых. Желтая пресса подхватила сенсацию: "любовь к спиртному разрушила брак и карьеру".
За актрису вступились коллеги. Дмитрий Певцов записал видеообращение в защиту, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила СМИ в клевете. Станислав Садальский заявил, что Захарову "нагло выживают из театра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов участвует во Всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов-2024. У России нет границ"
Актер Дмитрий Певцов участвует во Всероссийском онлайн-марафоне Ночь выборов-2024. У России нет границ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов участвует во Всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов-2024. У России нет границ"
Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал слухи "грязной ложью": "Мы знаем, кто заказал эту травлю". Сама Александра прокомментировала ситуацию сдержанно: "Я знаю, от кого идут эти слухи, но не буду опускаться до их уровня".

Жизнь после падения

С кинематографом Захарова "завязала" еще в 2014 году, снявшись в эпизоде "Ералаша". Сегодня она фактически ушла из профессии, посвятив себя сохранению памяти отца.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Александра Захарова на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год
Актриса Александра Захарова на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Ленкома. 31 января 2017 год - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Александра Захарова на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год
В редких интервью 63-летняя актриса говорит: "Моя жизнь — это театр". Но театр, кажется, от нее отвернулся. Пользователи соцсетей спорят: одни называют ее "жертвой обстоятельств", другие — "затворницей по выбору".
На недавних появлениях в "Ленкоме" коллеги отмечают, что Александра "выглядит неестественно молодо для 63 лет". Поклонники гадают: гены или косметические процедуры? Но сама актриса не комментирует подобные вопросы.
© РИА Новости / Галина КмитАлександра Захарова в спектакле "Шут Балакирев"
Александра Захарова в спектакле Шут Балакирев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Александра Захарова в спектакле "Шут Балакирев"

Наследие несбывшихся надежд

История Александры Захаровой — это трагедия человека, который всю жизнь был заложником чужой славы. Она так и не смогла окончательно вырваться из тени великого отца, доказать свою самостоятельность. Каждое достижение обесценивалось подозрениями в протекционизме.
Сегодня народная артистка России, обладательница двух Госпремий живет практически в изоляции. Без семьи, без значимых ролей, без творческих планов. Единственное, что у нее осталось — память о родителях и горечь несбывшихся надежд.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк"Ленком" отмечает 80-летие премьерой гоголевской "Женитьбы". Александра Захарова
Ленком отмечает 80-летие премьерой гоголевской Женитьбы. Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Ленком" отмечает 80-летие премьерой гоголевской "Женитьбы". Александра Захарова
Возможно, это и есть самая жестокая ирония судьбы: получить все с рождения и потерять все к почтенному возрасту. Александра Захарова прожила жизнь принцессы театрального королевства и закончила как изгнанная наследница, которой нет места в собственном доме.
 
ХарьковТаллинРоссияМарк ЗахаровАлександра ЗахароваЛенком
 
 
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