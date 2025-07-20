https://ria.ru/20250720/yurist-2030226617.html
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав - РИА Новости, 20.07.2025
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав
Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:02:00+03:00
2025-07-20T06:02:00+03:00
2025-07-20T06:02:00+03:00
дмитрий славнов
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. То есть если водителя лишает суд прав, выносится постановление о решении суда о лишении его прав. Вот как только он водительское удостоверение сдал, именно с этого момента, с момента сдачи, будет исчисляться его срок лишения", - рассказал юрист. При этом юрист рекомендовал не пытаться "лишенникам" скрыться: если не сдать права в ГИБДД, то срок лишения не начинается - и так можно всю жизнь провести без водительских прав. "Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: "Я права потерял". Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать", - подытожил Славнов.
https://ria.ru/20250720/jurist-2030223695.html
https://ria.ru/20250719/jurist-2030091259.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий славнов, гибдд мвд рф
Дмитрий Славнов, ГИБДД МВД РФ
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав
Юрист Славнов: срок лишения прав начинается с даты сдачи удостоверения в ГИБДД