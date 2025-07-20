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Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав - РИА Новости, 20.07.2025
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06:02 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/yurist-2030226617.html
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав - РИА Новости, 20.07.2025
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав
Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:02:00+03:00
2025-07-20T06:02:00+03:00
дмитрий славнов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. То есть если водителя лишает суд прав, выносится постановление о решении суда о лишении его прав. Вот как только он водительское удостоверение сдал, именно с этого момента, с момента сдачи, будет исчисляться его срок лишения", - рассказал юрист. При этом юрист рекомендовал не пытаться "лишенникам" скрыться: если не сдать права в ГИБДД, то срок лишения не начинается - и так можно всю жизнь провести без водительских прав. "Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: "Я права потерял". Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать", - подытожил Славнов.
https://ria.ru/20250720/jurist-2030223695.html
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дмитрий славнов, гибдд мвд рф
Дмитрий Славнов, ГИБДД МВД РФ
Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав

Юрист Славнов: срок лишения прав начинается с даты сдачи удостоверения в ГИБДД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов.
"Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. То есть если водителя лишает суд прав, выносится постановление о решении суда о лишении его прав. Вот как только он водительское удостоверение сдал, именно с этого момента, с момента сдачи, будет исчисляться его срок лишения", - рассказал юрист.
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При этом юрист рекомендовал не пытаться "лишенникам" скрыться: если не сдать права в ГИБДД, то срок лишения не начинается - и так можно всю жизнь провести без водительских прав.
"Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: "Я права потерял". Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать", - подытожил Славнов.
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