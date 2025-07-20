https://ria.ru/20250720/yurist-2030226617.html

Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав

Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав - РИА Новости, 20.07.2025

Юрист рассказал, когда начинается срок лишения водительских прав

Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:02:00+03:00

2025-07-20T06:02:00+03:00

2025-07-20T06:02:00+03:00

дмитрий славнов

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Срок лишения права на управление автомобилем исчисляется с момента сдачи водителем водительского удостоверения в ГИБДД, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. То есть если водителя лишает суд прав, выносится постановление о решении суда о лишении его прав. Вот как только он водительское удостоверение сдал, именно с этого момента, с момента сдачи, будет исчисляться его срок лишения", - рассказал юрист. При этом юрист рекомендовал не пытаться "лишенникам" скрыться: если не сдать права в ГИБДД, то срок лишения не начинается - и так можно всю жизнь провести без водительских прав. "Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: "Я права потерял". Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать", - подытожил Славнов.

https://ria.ru/20250720/jurist-2030223695.html

https://ria.ru/20250719/jurist-2030091259.html

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дмитрий славнов, гибдд мвд рф