https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030301839.html

Премьер Японии заявил, что намерен остаться на посту

Премьер Японии заявил, что намерен остаться на посту - РИА Новости, 20.07.2025

Премьер Японии заявил, что намерен остаться на посту

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба дал понять, что намерен остаться на своем посту, несмотря на поражение возглавляемой им Либерально-демократической партии,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:01:00+03:00

2025-07-20T20:01:00+03:00

2025-07-20T20:01:00+03:00

в мире

япония

сша

токио

сигэру исиба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg

ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба дал понять, что намерен остаться на своем посту, несмотря на поражение возглавляемой им Либерально-демократической партии, об этом он сказал в интервью телеканалу NHK. "Пока идет подсчет голосов. Но мы (все равно – ред.) первая партия по числу мест по сравнению с остальными. Есть ответственность за то, что надо сделать для страны. Ответственность первой партии, моя ответственность за то, что я должен сделать для государства. В этом надо отдавать себе отчет", - сказал Исиба, отвечая на вопрос об ответственности, так как правящей коалиции не удастся удержать большинство в верхней палате парламента. Затем на вопрос о том, намерен ли он остаться на посту, Исиба ответил, что окончательно ответить не может, так как идет подсчет голосов, но считает, что "должен нести ответственность". В интервью телекомпании TBS он высказался еще определеннее. Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться на посту, чтобы таким образом понести ответственность за результаты выборов, он ответил: "да, это так". В интервью телеканалу Nippon Television Network он заявил, что намерен все силы приложить для достижения соглашения с США по пошлинам, которые должны начать действовать с 1 августа. Таким образом, из его высказываний следует, что он не намерен уходить в отставку, что повлекло бы за собой избрание нового премьера и формирование нового кабинета министров. Правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто" не получают половины мест в верхней палате парламента, выборы в которую завершились в Японии в воскресенье. Такие результаты exit poll обнародовала телекомпания TBS. Для того, чтобы обеспечить себе половину мест в верхней палате, ЛДП и "Комэйто" должны были получить как минимум 50 мест. По данным exit poll TBS, у ЛДП 33 места, у "Комэйто" - восемь, у Конституционно-демократической партии – 26, у Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) - семь, у Коммунистической партии – три, у Народно-демократической партии – 17, партии "Рэйва" - три, партии "Сансэйто" - 16, Социалистической партии – одно, Консервативной партии – два, у остальных - девять. Подсчет голосов продолжается. Верхняя палата или палата советников японского парламента не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет, таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 – по избирательным округам. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будут избраны 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75.

https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030223984.html

https://ria.ru/20250717/intervyu-2029654649.html

https://ria.ru/20250711/yaponiya-2028573353.html

япония

сша

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, сша, токио, сигэру исиба