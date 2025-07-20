https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030266667.html
Правящая коалиция Японии и "Комэйто" не получат половины мест в парламенте
Правящая коалиция Японии и "Комэйто" не получат половины мест в парламенте - РИА Новости, 20.07.2025
Правящая коалиция Японии и "Комэйто" не получат половины мест в парламенте
Правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто" не получают половины мест в верхней палате парламента, выборы в которую только что РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:30:00+03:00
2025-07-20T14:30:00+03:00
2025-07-20T14:43:00+03:00
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ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто" не получают половины мест в верхней палате парламента, выборы в которую только что завершились в Японии, следует из результатов exit poll, которые обнародовала телекомпания TBS. Для того, чтобы обеспечить себе половину мест в верхней палате, ЛДП и "Комэйто" должны были обеспечить себе как минимум 50 мест. Верхняя палата или палата советников японского парламента не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет, таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 - по избирательным округамВ этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будут избраны 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75.
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в мире, япония, токио
Правящая коалиция Японии и "Комэйто" не получат половины мест в парламенте
Правящая коалиция Японии не получат половины мест в верхней палате парламента
ТОКИО, 20 июл - РИА Новости.
Правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии и партии "Комэйто" не получают половины мест в верхней палате парламента, выборы в которую только что завершились в Японии, следует из результатов exit poll, которые обнародовала телекомпания TBS
.
Для того, чтобы обеспечить себе половину мест в верхней палате, ЛДП и "Комэйто" должны были обеспечить себе как минимум 50 мест.
Верхняя палата или палата советников японского парламента не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет, таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 - по избирательным округам
В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будут избраны 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75.