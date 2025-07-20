https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030224674.html

Эксперт оценил возможные итоги выборов в парламент Японии

Эксперт оценил возможные итоги выборов в парламент Японии - РИА Новости, 20.07.2025

Эксперт оценил возможные итоги выборов в парламент Японии

Главный сдвиг в политике правительства Японии после проходящих в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента ожидается в сфере потребительских налогов и... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T04:57:00+03:00

2025-07-20T04:57:00+03:00

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ТОКИО, 20 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главный сдвиг в политике правительства Японии после проходящих в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента ожидается в сфере потребительских налогов и дальнейшем укреплении обороны, а тема ужесточения норм в отношении иностранных граждан, которая вышла на первый план в ходе избирательной кампании, постепенно исчезнет с повестки дня, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Выборы в верхнюю палату парламента проходят в воскресенье в Японии. По всей стране открылись около 44,7 тысячи избирательных участков. Голосование завершится в 8 вечера по местному времени (14.00 мск). Как ранее отмечал телеканал NHK, досрочно проголосовали 21,45 миллиона человек или 20,58% от всех избирателей, что в 1,33 раза больше показателя на предыдущих выборах в верхнюю палату три года назад. "Когда выборы завершатся, я думаю, что главный сдвиг произойдет в подходе Либерально-демократической партии (ЛДП) к вопросу потребительских налогов. В настоящее время лишь ЛДП противится снижению налогов. Однако, если ЛДП утратит места, у нее не будет другого выхода, кроме как изменить свою позицию", - сказал агентству эксперт. По мнению политолога, другой сферой, где будут изменения, станет оборона. "Я думаю, что ожидается прогресс в оборонной политике. Полагаю, что ЛДП, партия "Комэйто", Конституционно-демократическая партия, Народно-демократическая партия и "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) достигнут соглашения по повышению оборонных возможностей через выпуск государственных облигаций для увеличения расходов на оборону", - подчеркнул профессор. Эксперт связал это с тем, что после того, как Ёсихико Нода стал председателем оппозиционной Конституционно-демократической партии в 2024 году, партия заняла более консервативно-центристский курс и начала выражать большую поддержку проводимой правительством политике в сфере обороны. "Это также будет соответствовать запросу от президента США Дональда Трампа, чтобы Япония усилила свои оборонные возможности", - добавил политолог. На вопрос относительно риторики об ужесточении норм в отношении иностранных граждан в Японии, которая вышла на первый план в ходе избирательной кампании, профессор ответил, что она постепенно исчезнет с повестки дня после выборов. "Это связано с тем, что многие политические партии лишь прибегли к ней как к предвыборной стратегии. В реальности же Японии необходимо большое число иностранных рабочих, чтобы решить вопрос с нехваткой рабочих рук в связи с падением рождаемости и старением населения. К этому особенно взывают те, кто поддерживают политические партии и заняты в сферах строительства и сельского хозяйства в сельских районах. И политическим партиям придется реагировать на эту реальность", - объяснил эксперт. Выборы в верхнюю палату парламента Японии проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. Срок мандата составляет шесть лет. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) будут бороться 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам будут избраны 50 депутатов, а по 45 избирательным округам - 75. Согласно последним опросам общественного мнения, коалиция Либерально-демократической партии и "Комэйто" может лишиться большинства мест в верхней палате. Прошлой осенью она уже утратила большинство голосов в ключевой нижней палате парламента. Так, опросы показали, что ЛДП по итогам выборов может получить менее 40 депутатских мандатов. "Комэйто" также, вероятно, столкнется с трудностями при удержании 14 мест, которыми она сейчас располагает. Для сохранения большинства в верхней палате этим политическим объединениям необходимо получить не менее 50 депутатских мандатов на выборах. Вместе с тем оппозиционная Народно-демократическая партия может утроить число мест в парламенте по итогам выборов. "Сансэйто" способна получить более десяти мест в верхней палате, хотя сейчас у нее только два.

https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030223984.html

https://ria.ru/20250719/yaponiya-2030102946.html

https://ria.ru/20250715/japonija-2029143561.html

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в мире, япония, сша, токио, есихико нода, дональд трамп