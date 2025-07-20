https://ria.ru/20250720/vzryv-2030264440.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 20.07.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы". РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:03:00+03:00

2025-07-20T14:03:00+03:00

2025-07-20T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы". "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской области. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250720/syurpriz-2030263549.html

россия

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины