Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/vsu-2030307562.html
Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического
Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического - РИА Новости, 20.07.2025
Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического
Подразделения российских войск ведут штурмовые действия в направлении Новоэкономического в Донецкой Народной Республике, его освобождение приведет к... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:49:00+03:00
2025-07-20T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения российских войск ведут штурмовые действия в направлении Новоэкономического в Донецкой Народной Республике, его освобождение приведет к критическому положению ВСУ в Мирнограде (украинское название – Димитров), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Продолжаются на красноармейском направлении штурмовые действия в направлении уже непосредственно Новоэкономического. После освобождения данного населенного пункта нужно говорить о крайне критичном положении Димитрова", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он уточнил, что также российские подразделения продвигаются в направлении важного с точки зрения логистики населенного пункта Родинское, что важно в рамках охвата Красноармейска. "Великоновоселковское направление. Здесь освобождены Новохатское и Воскресенка. Восточный военный округ продолжает свои героические шаги по территории освобождения республики и как раз это населенный пункт уже у границы с Днепропетровской областью", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического

Пушилин: освобождение Новоэкономического приведет к критичному положению ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения российских войск ведут штурмовые действия в направлении Новоэкономического в Донецкой Народной Республике, его освобождение приведет к критическому положению ВСУ в Мирнограде (украинское название – Димитров), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжаются на красноармейском направлении штурмовые действия в направлении уже непосредственно Новоэкономического. После освобождения данного населенного пункта нужно говорить о крайне критичном положении Димитрова", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он уточнил, что также российские подразделения продвигаются в направлении важного с точки зрения логистики населенного пункта Родинское, что важно в рамках охвата Красноармейска.
"Великоновоселковское направление. Здесь освобождены Новохатское и Воскресенка. Восточный военный округ продолжает свои героические шаги по территории освобождения республики и как раз это населенный пункт уже у границы с Днепропетровской областью", - добавил глава ДНР.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала