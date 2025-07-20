https://ria.ru/20250720/vsu-2030307562.html

Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического

Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического - РИА Новости, 20.07.2025

Пушилин рассказал о штурмовых действиях в направлении Новоэкономического

Подразделения российских войск ведут штурмовые действия в направлении Новоэкономического в Донецкой Народной Республике, его освобождение приведет к... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:49:00+03:00

2025-07-20T20:49:00+03:00

2025-07-20T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения российских войск ведут штурмовые действия в направлении Новоэкономического в Донецкой Народной Республике, его освобождение приведет к критическому положению ВСУ в Мирнограде (украинское название – Димитров), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Продолжаются на красноармейском направлении штурмовые действия в направлении уже непосредственно Новоэкономического. После освобождения данного населенного пункта нужно говорить о крайне критичном положении Димитрова", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он уточнил, что также российские подразделения продвигаются в направлении важного с точки зрения логистики населенного пункта Родинское, что важно в рамках охвата Красноармейска. "Великоновоселковское направление. Здесь освобождены Новохатское и Воскресенка. Восточный военный округ продолжает свои героические шаги по территории освобождения республики и как раз это населенный пункт уже у границы с Днепропетровской областью", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

донецкая народная республика

красноармейск

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донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия