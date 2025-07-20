https://ria.ru/20250720/voditel-2030272821.html

В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка

В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка - РИА Новости, 20.07.2025

В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка

Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:26:00+03:00

2025-07-20T15:26:00+03:00

2025-07-20T15:26:00+03:00

происшествия

шарыпово

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горький

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону. "Автомобиль Lada, двигаясь по улице Горького (в Шарыпово - ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенка госпитализировали, личность водителя установили позже. "Им оказался 22-летний молодой человек, лишенный права управления автомобилем. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 264 УК РФ", - отметили в главке.

https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html

https://ria.ru/20250718/dtp-2029880793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шарыпово, красноярский край, горький, lada vesta