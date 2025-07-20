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В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка - РИА Новости, 20.07.2025
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15:26 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/voditel-2030272821.html
В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка
В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка - РИА Новости, 20.07.2025
В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка
Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:26:00+03:00
2025-07-20T15:26:00+03:00
происшествия
шарыпово
красноярский край
горький
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону. "Автомобиль Lada, двигаясь по улице Горького (в Шарыпово - ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенка госпитализировали, личность водителя установили позже. "Им оказался 22-летний молодой человек, лишенный права управления автомобилем. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 264 УК РФ", - отметили в главке.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html
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шарыпово
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происшествия, шарыпово, красноярский край, горький, lada vesta
Происшествия, Шарыпово, Красноярский край, Горький, Lada Vesta
В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка

В Красноярском крае водитель без прав сбил ребенка и скрылся

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Водитель без прав сбил мальчика в городе Шарыпово Красноярского края и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону.
"Автомобиль Lada, двигаясь по улице ГорькогоШарыпово - ред.), совершил наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ребенка госпитализировали, личность водителя установили позже.
"Им оказался 22-летний молодой человек, лишенный права управления автомобилем. По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 264 УК РФ", - отметили в главке.
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ПроисшествияШарыповоКрасноярский крайГорькийLada Vesta
 
 
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