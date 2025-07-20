https://ria.ru/20250720/vnukovo-2030239705.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
Во Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:33:00+03:00
2025-07-20T09:33:00+03:00
2025-07-20T09:40:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/samolet-2030060303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов