https://ria.ru/20250720/vnukovo-2030239705.html

Во Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025

Во Внуково ввели временные ограничения

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:33:00+03:00

2025-07-20T09:33:00+03:00

2025-07-20T09:40:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/samolet-2030060303.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность