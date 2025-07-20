https://ria.ru/20250720/ukraina-2030301560.html

Журналист картинкой высмеял Зеленского

Журналист картинкой высмеял Зеленского - РИА Новости, 20.07.2025

Журналист картинкой высмеял Зеленского

Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:11:00+03:00

2025-07-20T20:11:00+03:00

2025-07-20T20:11:00+03:00

в мире

красноармейск

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

чей боуз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима изображен в стиле китайского мудреца, дающего совет."Обязательно разместите свои самые слабые отряды в самой критической точке (на поле боя. — Прим. ред.)", — гласит надпись на изображении.В сообщении Зеленский также с иронией называется "великим стратегом".Ранее американский телеканал CNN сообщил о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что российские войска уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.

https://ria.ru/20250720/peregovory-2030229412.html

красноармейск

донбасс

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в мире, красноармейск, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, чей боуз, вооруженные силы украины