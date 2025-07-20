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Журналист картинкой высмеял Зеленского - РИА Новости, 20.07.2025
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20:11 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030301560.html
Журналист картинкой высмеял Зеленского
Журналист картинкой высмеял Зеленского - РИА Новости, 20.07.2025
Журналист картинкой высмеял Зеленского
Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:11:00+03:00
2025-07-20T20:11:00+03:00
в мире
красноармейск
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима изображен в стиле китайского мудреца, дающего совет."Обязательно разместите свои самые слабые отряды в самой критической точке (на поле боя. — Прим. ред.)", — гласит надпись на изображении.В сообщении Зеленский также с иронией называется "великим стратегом".Ранее американский телеканал CNN сообщил о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что российские войска уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
https://ria.ru/20250720/peregovory-2030229412.html
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в мире, красноармейск, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, чей боуз, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
Журналист картинкой высмеял Зеленского

Журналист Боуз высмеял стиль ведения военных действий на Украине

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима изображен в стиле китайского мудреца, дающего совет.
"Обязательно разместите свои самые слабые отряды в самой критической точке (на поле боя. — Прим. ред.)", — гласит надпись на изображении.
Изображение, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети
Изображение, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Изображение, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети
В сообщении Зеленский также с иронией называется "великим стратегом".
Ранее американский телеканал CNN сообщил о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что российские войска уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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В миреКрасноармейскДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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