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"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации - РИА Новости, 20.07.2025
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15:35 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273836.html
"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации
"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации - РИА Новости, 20.07.2025
"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации
Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет, потому что у военкоматов не было денег на конверты для рассылки повесток, заявил... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:35:00+03:00
2025-07-20T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет, потому что у военкоматов не было денег на конверты для рассылки повесток, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. "У нас около полутора миллиона людей которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд", - сказал Костенко в интервью украинскому Радио NV. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
"Не было денег на конверты": в Раде рассказали, что помешало мобилизации

Депутат Рады Костенко: у военкоматов нет денег на конверты для рассылки повесток

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет, потому что у военкоматов не было денег на конверты для рассылки повесток, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
"У нас около полутора миллиона людей которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд", - сказал Костенко в интервью украинскому Радио NV.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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