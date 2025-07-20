https://ria.ru/20250720/tsunami-2030257165.html

Угроза цунами на Камчатке миновала, сообщили в МЧС

Угроза цунами на Камчатке миновала, сообщили в МЧС - РИА Новости, 20.07.2025

Угроза цунами на Камчатке миновала, сообщили в МЧС

Угроза цунами на Камчатке, объявленная после мощных землетрясений, миновала, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Центр цунами. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:44:00+03:00

2025-07-20T12:44:00+03:00

2025-07-20T12:45:00+03:00

происшествия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тихий океан

петропавловск-камчатский

владимир солодов

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Угроза цунами на Камчатке, объявленная после мощных землетрясений, миновала, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Центр цунами.Глава Камчатки Владимир Солодов информировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что волна цунами может достигнуть 2 метров. В Усть-Камчатском округе введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сказал РИА Новости, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после 2 мощных землетрясений, сила толчков идет на спад."Информация от центра цунами: угроза цунами миновала", - сказали в главке журналистам.

https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тихий океан, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук