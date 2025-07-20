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Спецпосланник США в Турции заявил о прекращении огня в Сирии

Спецпосланник США в Турции заявил о прекращении огня в Сирии - РИА Новости, 20.07.2025

Спецпосланник США в Турции заявил о прекращении огня в Сирии

Все стороны эскалации в Сирии перешли в режим прекращения огня в воскресенье с 17.00 по местному времени, которое соответствует московскому, заявил американский РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:30:00+03:00

2025-07-20T19:30:00+03:00

2025-07-20T19:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Все стороны эскалации в Сирии перешли в режим прекращения огня в воскресенье с 17.00 по местному времени, которое соответствует московскому, заявил американский посол в Турции и специальный посланник президента США Томас Баррак. "По состоянию на 17.00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к интеграции и долгосрочной деэскалации является полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами, это находится в процессе", - сообщил он на своей странице в социальной сети Х. Баррак добавил, что эскалацию можно сдержать только путем соглашения о прекращении насилия, защиты невинных, обеспечении гуманитарного доступа и "уходе от опасности". В Аммане в субботу состоялась встреча Баррака с главами МИД Сирии и Иордании, по итогам которой стороны договорились о практических шагах по реализации прекращения огня в сирийской Сувейде. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250718/siriya-2029899424.html

сирия

дамаск (город)

турция

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в мире, сирия, дамаск (город), турция, ахмед аш-шараа