https://ria.ru/20250720/ssha-2030293053.html

Эксперт объяснил, почему Трампу безразличен итог переговоров по Украине

Эксперт объяснил, почему Трампу безразличен итог переговоров по Украине - РИА Новости, 20.07.2025

Эксперт объяснил, почему Трампу безразличен итог переговоров по Украине

Президенту США Дональду Трампу в целом безразлично, как пройдёт следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, поскольку он решил главную проблему –... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:33:00+03:00

2025-07-20T18:33:00+03:00

2025-07-20T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в целом безразлично, как пройдёт следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, поскольку он решил главную проблему – теперь за вооружения для Киева будут платить страны Европы, а не Вашингтон, рассказал РИА новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее источник в Москве, комментируя сообщения о предложении украинских властей провести новый раунд переговоров с Россией, рассказал РИА Новости, что Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро. "Да. Я думаю, что так оно и получилось. Потребности Украины оплачивает Европа, а здесь неким государственным сервисом, предоставляющим продукты, выступают Соединенные Штаты за конкретный кэш", - сказал он, отвечая на вопрос безразличен ли Трампу результат будущих российско-украинских переговоров. Эксперт добавил, что Трамп продолжит говорить об этих переговорах, потому что этого будет требовать "внутренняя атмосфера в США". "Для него принципиально делать деньги и бизнес на этом. А его отношение к самим переговорам такое, что нет уверенности на 100 процентов, что эти переговоры окажутся успешными... У Трампа нет такой убежденности, что украинский конфликт реально закончится в результате этих переговоров", - отметил Блохин. Он обратил внимание, что полностью отказываться от участия в переговорах Москвы и Киева Трамп также не будет, поскольку в медийном поле это будет выглядеть как капитуляция, чего ему нельзя допустить. "(Участие – ред.) кого-либо из команды администрации вполне возможно, например, (Кита) Келлога или (Марко) Рубио. Я думаю, что здесь эта практика челночной дипломатии будет использоваться Трампом", - пояснил эксперт. Блохин заключил, что риторика Трампа может быть агрессивной и может быть таковой, но на деле массовая поддержка Украине уже не будет осуществляться "просто по щелчку пальцев". Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273603.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021182567.html

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