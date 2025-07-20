https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030294097.html

Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР

Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025

Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Белую Гору в Донецкой Народной республике, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:54:00+03:00

2025-07-20T18:54:00+03:00

2025-07-20T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Белую Гору в Донецкой Народной республике, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1255 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВС РФ продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются в глубину обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. В частности, по его словам, после зачистки от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе - важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта. Он отметил, что украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике. Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "(На красноармейском направлении - ред.) был выявлен район скопления живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линию боевого соприкосновения... Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов", - рассказали в оборонном ведомстве. Пленный из ВСУ призвал сослуживцев передавать РФ личные данные командиров Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. "Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный. Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ. Путин не раз говорил о желании перевести урегулирование на Украине в мирное русло Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей. Песков также уточнил, что украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать. Песков назвал опасной тенденцией поставки вооружений Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о настроениях в Европе по вопросу поставок вооружений Украине, назвал это в целом очень опасной тенденцией, которую учитывает Россия и исходя из этого строит свои планы. При этом он указал на возникшие противоречия между европейскими странами по вопросу того, кто будет закупать оружие для борьбы против РФ. Он также отметил, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы.

https://ria.ru/20250720/vsu-2030228292.html

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, украина, запорожская область, дмитрий песков, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире