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Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030294097.html
Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР
Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Белую Гору в Донецкой Народной республике, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:54:00+03:00
2025-07-20T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
дмитрий песков
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Белую Гору в Донецкой Народной республике, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1255 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВС РФ продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются в глубину обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. В частности, по его словам, после зачистки от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе - важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта. Он отметил, что украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике. Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "(На красноармейском направлении - ред.) был выявлен район скопления живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линию боевого соприкосновения... Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов", - рассказали в оборонном ведомстве. Пленный из ВСУ призвал сослуживцев передавать РФ личные данные командиров Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. "Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный. Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ. Путин не раз говорил о желании перевести урегулирование на Украине в мирное русло Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей. Песков также уточнил, что украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать. Песков назвал опасной тенденцией поставки вооружений Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о настроениях в Европе по вопросу поставок вооружений Украине, назвал это в целом очень опасной тенденцией, которую учитывает Россия и исходя из этого строит свои планы. При этом он указал на возникшие противоречия между европейскими странами по вопросу того, кто будет закупать оружие для борьбы против РФ. Он также отметил, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы.
https://ria.ru/20250720/vsu-2030228292.html
https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html
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безопасность, россия, украина, запорожская область, дмитрий песков, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Дмитрий Песков, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире

Спецоперация, 20 июля: ВС России освободили Белую Гору в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, освободили Белую Гору в Донецкой Народной республике, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1255 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025

ВС РФ продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области

Число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Запорожской области постоянно растет, российская армия продвигаются в глубину обороны противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
В частности, по его словам, после зачистки от противника села Малиновка российские войска продвигаются в сторону города Гуляйполе - важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта.
Он отметил, что украинские войска несут большие потери на запорожской линии фронта как в живой силе, так и в технике.

Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском

Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"(На красноармейском направлении - ред.) был выявлен район скопления живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линию боевого соприкосновения... Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов", - рассказали в оборонном ведомстве.
Боец с позывным Ростов об уничтожении техники ВСУ под населенным пунктом Яблоновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Оператор БПЛА рассказал о потерях ВСУ в технике в ДНР
Вчера, 06:33

Пленный из ВСУ призвал сослуживцев передавать РФ личные данные командиров

Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии.
"Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный.
Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ.

Путин не раз говорил о желании перевести урегулирование на Украине в мирное русло

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей.
Песков также уточнил, что украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Власти Украины прекращают начислять выплаты сдавшимся в плен военным ВСУ
Вчера, 13:02

Песков назвал опасной тенденцией поставки вооружений Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о настроениях в Европе по вопросу поставок вооружений Украине, назвал это в целом очень опасной тенденцией, которую учитывает Россия и исходя из этого строит свои планы. При этом он указал на возникшие противоречия между европейскими странами по вопросу того, кто будет закупать оружие для борьбы против РФ.
Он также отметил, что как только Германия поймёт, что ей фактически в одиночку придётся оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьДмитрий ПесковЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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