https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030276250.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:57:00+03:00
2025-07-20T15:57:00+03:00
2025-07-20T16:03:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
россия
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Белую гору в ДНР. ВС России нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 364 беспилотника, две управляемые авиабомбы и четыре снаряда HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 066 беспилотников, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 277 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 593 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 38 459 единиц автомобильной техники.
украина
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 июля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Белую гору в ДНР. ВС России нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 364 беспилотника, две управляемые авиабомбы и четыре снаряда HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 066 беспилотников, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 277 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 593 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 38 459 единиц автомобильной техники.