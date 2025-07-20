https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030278439.html

ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву

ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву

ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:11:00+03:00

2025-07-20T16:11:00+03:00

2025-07-20T16:13:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/plen-2030258414.html

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2025

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москва, сергей собянин, безопасность, происшествия