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ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:11:00+03:00
2025-07-20T16:11:00+03:00
2025-07-20T16:13:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, безопасность, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Безопасность, Происшествия
ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила три летевших на Москву беспилотника ВСУ