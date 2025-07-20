https://ria.ru/20250720/skoplenie-2030242832.html

В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров

В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров - РИА Новости, 20.07.2025

В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров

Скопления пассажиров отсутствует в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко со ссылкой на пресс-службу воздушной... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:13:00+03:00

2025-07-20T10:13:00+03:00

2025-07-20T10:13:00+03:00

артем кореняко

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Скопления пассажиров отсутствует в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. В воскресенье около 2.00 мск в аэропорту "Домодедово" были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, позже их сняли. "Обстановка в аэропорту Домодедово на утро воскресенья, 20 июля. Скоплений пассажиров нет, всё спокойно", - цитирует Кореняко своём в Telegram-канале слова пресс-службы аэропорта "Домодедово".

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

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артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)