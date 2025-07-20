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В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров
В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров - РИА Новости, 20.07.2025
В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров
Скопления пассажиров отсутствует в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко со ссылкой на пресс-службу воздушной... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:13:00+03:00
2025-07-20T10:13:00+03:00
2025-07-20T10:13:00+03:00
артем кореняко
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Скопления пассажиров отсутствует в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. В воскресенье около 2.00 мск в аэропорту "Домодедово" были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, позже их сняли. "Обстановка в аэропорту Домодедово на утро воскресенья, 20 июля. Скоплений пассажиров нет, всё спокойно", - цитирует Кореняко своём в Telegram-канале слова пресс-службы аэропорта "Домодедово".
https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html
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артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Артем Кореняко, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Домодедово" нет скопления пассажиров
Росавиация: скопления пассажиров отсутствует в аэропорту "Домодедово"