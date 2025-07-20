https://ria.ru/20250720/sheremetevo-2030250381.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:40:00+03:00
2025-07-20T11:40:00+03:00
2025-07-20T11:51:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Шереметьево. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил Кореняко.Он добавил, что "все аэропорты отправляют и принимают рейсы".Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.
https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030245177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов