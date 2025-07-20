https://ria.ru/20250720/sheremetevo-2030245823.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту "Шереметьево", прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:38:00+03:00
2025-07-20T10:38:00+03:00
2025-07-20T10:39:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту "Шереметьево", прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации."Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", — говорится в сообщении.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030245177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ограничили прием и выпуск воздушных судов