https://ria.ru/20250720/sheremetevo-2030245823.html

В Шереметьево ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025

В Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту "Шереметьево", прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:38:00+03:00

2025-07-20T10:38:00+03:00

2025-07-20T10:39:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту "Шереметьево", прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации."Шереметьево. Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", — говорится в сообщении.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250720/bespilotnik-2030245177.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность