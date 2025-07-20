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В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
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18:55 20.07.2025 (обновлено: 19:11 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030294416.html
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
"Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:55:00+03:00
2025-07-20T19:11:00+03:00
экономика
индия
роснефть
евросоюз
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании.&quot;ПАО &quot;НК &quot;Роснефть&quot; считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства&quot;, - говорится в сообщении.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
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экономика, индия, роснефть, евросоюз, россия
Экономика, Индия, Роснефть, Евросоюз, Россия
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии

"Роснефть": санкции ЕС против НПЗ в Индии грубо нарушают международное право

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании.
«

"ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.

Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
Роснефть - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Новые санкции ЕС коснутся НПЗ "Роснефти" в Индии
18 июля, 09:50
 
ЭкономикаИндияРоснефтьЕвросоюзРоссия
 
 
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