https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030294416.html
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
"Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:55:00+03:00
2025-07-20T18:55:00+03:00
2025-07-20T19:11:00+03:00
экономика
индия
роснефть
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7ac0c5c614eff8dcd41d85db707d814.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании."ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
https://ria.ru/20250718/rosneft-2029858117.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2803e79425230b885cca746fa29e5c90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, роснефть, евросоюз, россия
Экономика, Индия, Роснефть, Евросоюз, Россия
В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии
"Роснефть": санкции ЕС против НПЗ в Индии грубо нарушают международное право