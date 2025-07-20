https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030294416.html

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии - РИА Новости, 20.07.2025

В "Роснефти" прокомментировали введение санкций ЕС против НПЗ в Индии

"Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:55:00+03:00

2025-07-20T18:55:00+03:00

2025-07-20T19:11:00+03:00

экономика

индия

роснефть

евросоюз

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, оно грубо нарушает международное право, заявили в российской компании."ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".

https://ria.ru/20250718/rosneft-2029858117.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, индия, роснефть, евросоюз, россия