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В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор - РИА Новости, 20.07.2025
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17:43 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030288425.html
В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор
В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор - РИА Новости, 20.07.2025
В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор
Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:43:00+03:00
2025-07-20T17:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Ранее Тьюн сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030233346.html
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в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн, еврокомиссия, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Еврокомиссия, Россия
В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор

Тьюн: законопроект о санкциях против РФ остается в повестке сената США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
"Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме
Вчера, 08:19
Ранее Тьюн сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России
Вчера, 13:33
 
В миреСШАДональд ТрампДжон ТьюнЕврокомиссияРоссия
 
 
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