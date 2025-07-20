https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030288425.html

В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор

В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор - РИА Новости, 20.07.2025

В США продолжают разработку новых санкций против России, заявил сенатор

Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:43:00+03:00

2025-07-20T17:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против России остается в повестке сената США, работа с Белым домом по этому вопросу продолжается, заявил в воскресенье лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Санкции против России находятся в нашей повестке дня. Мы ждем, работаем с Белым домом и координируем графики, чтобы убедиться, что мы сделаем это в правильное время с точки зрения переговоров между Россией и Украиной", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Ранее Тьюн сообщал, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030233346.html

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в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн, еврокомиссия, россия