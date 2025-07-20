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Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.07.2025
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08:19 20.07.2025 (обновлено: 08:42 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030233346.html
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.07.2025
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме
Вступивший в силу 18-й пакет санкций против России является авантюрной провокацией и вылезет боком Евросоюзу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:19:00+03:00
2025-07-20T08:42:00+03:00
россия
братислава
будапешт
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Вступивший в силу 18-й пакет санкций против России является авантюрной провокацией и вылезет боком Евросоюзу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Девятнадцатого июля новые санкции вступили в силу. Ранее санкциям препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Вступивший в силу 18-й пакета санкций, по своей сути является авантюрной провокацией и вылезет боком для агрессивно настроенных по отношению к России западных стран", - сказал Шеремет агентству. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030120876.html
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россия, братислава, будапешт, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф
Россия, Братислава, Будапешт, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Новые санкции выйдут Евросоюзу боком, заявили в Госдуме

Шеремет: 18-й пакет санкций против России является авантюрной провокацией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Вступивший в силу 18-й пакет санкций против России является авантюрной провокацией и вылезет боком Евросоюзу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Девятнадцатого июля новые санкции вступили в силу. Ранее санкциям препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России
19 июля, 10:35
"Вступивший в силу 18-й пакета санкций, по своей сути является авантюрной провокацией и вылезет боком для агрессивно настроенных по отношению к России западных стран", - сказал Шеремет агентству.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России
19 июля, 15:48
 
РоссияБратиславаБудапештВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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