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Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах - РИА Новости, 20.07.2025
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13:14 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах - РИА Новости, 20.07.2025
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах
Представитель Росавиации Артем Кореняко записал видео на фоне ситуации в аэропортах из-за ограничений, он рассказал, что тоже находится несколько часов в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:14:00+03:00
2025-07-20T13:14:00+03:00
в мире
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представитель Росавиации Артем Кореняко записал видео на фоне ситуации в аэропортах из-за ограничений, он рассказал, что тоже находится несколько часов в самолете и набрался терпения, ожидая вылета, потому что это связано с безопасностью. "Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. Вижу комментарии подписчиков. Так же, как и многие, переживаю. Все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпании, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров", - отметил Кореняко. "Так же, как и многие, лично переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов - это главный, ключевой приоритет. Поэтому набрался терпения, жду вылета. Всем спасибо за внимание. Всегда на связи", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html
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в мире, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах

Представитель Росавиации Кореняко: нахожусь уже несколько часов в самолете

© Pixabay / Pixabay / StockSnapПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представитель Росавиации Артем Кореняко записал видео на фоне ситуации в аэропортах из-за ограничений, он рассказал, что тоже находится несколько часов в самолете и набрался терпения, ожидая вылета, потому что это связано с безопасностью.
"Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. Вижу комментарии подписчиков. Так же, как и многие, переживаю. Все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпании, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров", - отметил Кореняко.
"Так же, как и многие, лично переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов - это главный, ключевой приоритет. Поэтому набрался терпения, жду вылета. Всем спасибо за внимание. Всегда на связи", - подчеркнул он.
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В миреАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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