https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html

Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах

Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах - РИА Новости, 20.07.2025

Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах

Представитель Росавиации Артем Кореняко записал видео на фоне ситуации в аэропортах из-за ограничений, он рассказал, что тоже находится несколько часов в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:14:00+03:00

2025-07-20T13:14:00+03:00

2025-07-20T13:14:00+03:00

в мире

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представитель Росавиации Артем Кореняко записал видео на фоне ситуации в аэропортах из-за ограничений, он рассказал, что тоже находится несколько часов в самолете и набрался терпения, ожидая вылета, потому что это связано с безопасностью. "Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. Вижу комментарии подписчиков. Так же, как и многие, переживаю. Все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпании, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров", - отметил Кореняко. "Так же, как и многие, лично переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов - это главный, ключевой приоритет. Поэтому набрался терпения, жду вылета. Всем спасибо за внимание. Всегда на связи", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)