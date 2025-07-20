https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" - РИА Новости, 20.07.2025

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:11:00+03:00

2025-07-20T15:11:00+03:00

2025-07-20T15:11:00+03:00

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании. РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована "горячая линия". Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). "Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная "горячая линия": для этого нужно набрать 8-800-775-00-00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный", - говорится в сообщении РЖД в воскресенье. В РЖД уточнили РИА Новости, что "горячая линия" работает со вчерашнего дня.

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общество, ростовская область, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс