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РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" - РИА Новости, 20.07.2025
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15:11 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" - РИА Новости, 20.07.2025
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:11:00+03:00
2025-07-20T15:11:00+03:00
общество
ростовская область
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании. РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована "горячая линия". Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). "Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная "горячая линия": для этого нужно набрать 8-800-775-00-00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный", - говорится в сообщении РЖД в воскресенье. В РЖД уточнили РИА Новости, что "горячая линия" работает со вчерашнего дня.
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общество, ростовская область, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс
Общество, Ростовская область, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"

РЖД напомнили пассажирам о работе горячей линии из-за ЧП в Ростовской области

CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depotЛокомотивное депо в Ростовской области
Локомотивное депо в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depot
Локомотивное депо в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании.
РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована "горячая линия". Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс).
"Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная "горячая линия": для этого нужно набрать 8-800-775-00-00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный", - говорится в сообщении РЖД в воскресенье.
В РЖД уточнили РИА Новости, что "горячая линия" работает со вчерашнего дня.
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ОбществоРостовская областьРоссияРЖДФедеральная пассажирская компанияГранд Сервис Экспресс
 
 
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