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Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии - РИА Новости, 20.07.2025
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10:00 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030242054.html
Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии
Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии - РИА Новости, 20.07.2025
Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии
Гуманитарные контакты между Россией и Румынией продолжаются благодаря взаимному интересу народов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:00:00+03:00
2025-07-20T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Гуманитарные контакты между Россией и Румынией продолжаются благодаря взаимному интересу народов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Взаимный интерес народов России и Румынии друг к другу естественен и обусловлен не только географией, но и общей, пусть и не простой историей, единой православной верой", - сказал Липаев. Он привел примеры популярности русской культуры: Достоевский стал самым продаваемым автором в румынских интернет-магазинах, а набор на курсы русского языка при посольстве в три раза превысил плановые показатели.
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румыния, россия, бухарест, в мире
Румыния, Россия, Бухарест, В мире
Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии

Липаев: взаимный интерес народов России и Румынии друг к другу естественен

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСобрание сочинений русских классиков
Собрание сочинений русских классиков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Собрание сочинений русских классиков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Гуманитарные контакты между Россией и Румынией продолжаются благодаря взаимному интересу народов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
"Взаимный интерес народов России и Румынии друг к другу естественен и обусловлен не только географией, но и общей, пусть и не простой историей, единой православной верой", - сказал Липаев.
Он привел примеры популярности русской культуры: Достоевский стал самым продаваемым автором в румынских интернет-магазинах, а набор на курсы русского языка при посольстве в три раза превысил плановые показатели.
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