https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030242054.html

Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии

Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии - РИА Новости, 20.07.2025

Посол рассказал об интересе к Достоевскому в Румынии

Гуманитарные контакты между Россией и Румынией продолжаются благодаря взаимному интересу народов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:00:00+03:00

2025-07-20T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Гуманитарные контакты между Россией и Румынией продолжаются благодаря взаимному интересу народов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Взаимный интерес народов России и Румынии друг к другу естественен и обусловлен не только географией, но и общей, пусть и не простой историей, единой православной верой", - сказал Липаев. Он привел примеры популярности русской культуры: Достоевский стал самым продаваемым автором в румынских интернет-магазинах, а набор на курсы русского языка при посольстве в три раза превысил плановые показатели.

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030234191.html

румыния

россия

бухарест

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румыния, россия, бухарест, в мире